Тен Хаг: «„Манчестер Юнайтед“ не хватало характера, признаков единства»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» высказался о влиянии полузащитника на команду.

«Манчестер Юнайтед» стал интересоваться мной весной. Работа клуба была очень точечной, и мне дали понять, что у МЮ есть три кандидата.

Я заявил, что команде не хватает характера, признаков единства. Психологическая устойчивость не была на должном уровне. Не было ни боевого духа, ни стремления сражаться друг за друга. И изменение менталитета стало для меня главной целью, когда я пришел на этот пост.

Чтобы этого достичь, в раздевалке нужны соответствующие личности, именно поэтому переход Каземиро имел такую важность. Он может ускорить процесс, ибо ему известно, как выигрывать трофеи.