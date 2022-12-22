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Тен Хаг: «„Манчестер Юнайтед“ не хватало характера, признаков единства»

сегодня, 00:27

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о влиянии полузащитника Каземиро на команду.

«Манчестер Юнайтед» стал интересоваться мной весной. Работа клуба была очень точечной, и мне дали понять, что у МЮ есть три кандидата.

Я заявил, что команде не хватает характера, признаков единства. Психологическая устойчивость не была на должном уровне. Не было ни боевого духа, ни стремления сражаться друг за друга. И изменение менталитета стало для меня главной целью, когда я пришел на этот пост.

Чтобы этого достичь, в раздевалке нужны соответствующие личности, именно поэтому переход Каземиро имел такую важность. Он может ускорить процесс, ибо ему известно, как выигрывать трофеи.

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Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:26
Для этого и нужен как профессионал , - главный тренер .
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