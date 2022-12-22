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Хави: «Сама судьба подарила нам Левандовского – он настоящий лидер»

сегодня, 00:15

Главный тренер «Барселоны» Хави оценил важность нападающего Роберта Левандовского для команды.

Он удивил меня. Меня удивила его скромность, несмотря на то, что он известная личность мирового масштаба. Сложно нести бремя «Барселоны», его склад личности в этом помогает. Это впечатляет. Сама судьба нам его подарила – он настоящий лидер, который был так нужен команде.

Его дисквалификация в Ла Лиге крайне несправедлива. Мы обжаловали решение, но оно осталось в силе. К счастью, у нас есть, кем его заменить, – Ферран Торрес, Ансу Фати, Рафинья, Усман Дембеле, Мемфис Депай. Есть варианты. Мы надеемся, что его отсутствие нам не помешает.

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Gahi
Gahi
сегодня в 01:06
Главное чтобы он продолжал играть с таким же настроением и в следующих матчах. Удачи
Гость
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