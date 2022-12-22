Иньеста: «Те, кто не считает Лео лучшим, найдёт предлог думать так дальше"

Бывший полузащитник сборной Испании и «Барселоны» считает, что победа нападающего Аргентины на чемпионате мира не решит спор о том, кто является величайшим футболистом в истории:

Для меня он и так лучший – независимо от победы на чемпионате мира.

Я думаю, что чемпионство его по-настоящему осчастливило – больше, чем другие думают. Но осчастливило не только его, а всю Аргентину. Эта сборная всегда была в числе претендентов, а то, как она выиграла, делает победу абсолютно заслуженной.

Я уверен, что те люди, которые не считали Месси лучшим, найдут оправдание для того, чтобы и дальше придерживаться этого мнения – независимо от того, выиграл он чемпионат мира или нет.