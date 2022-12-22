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Иньеста: «Те, кто не считает Лео лучшим, найдёт предлог думать так дальше"

сегодня, 01:07

Бывший полузащитник сборной Испании и «Барселоны» Андрес ​Иньеста считает, что победа нападающего Аргентины Лионеля Месси на чемпионате мира не решит спор о том, кто является величайшим футболистом в истории:

Для меня он и так лучший – независимо от победы на чемпионате мира.

Я думаю, что чемпионство его по-настоящему осчастливило – больше, чем другие думают. Но осчастливило не только его, а всю Аргентину. Эта сборная всегда была в числе претендентов, а то, как она выиграла, делает победу абсолютно заслуженной.

Я уверен, что те люди, которые не считали Месси лучшим, найдут оправдание для того, чтобы и дальше придерживаться этого мнения – независимо от того, выиграл он чемпионат мира или нет.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 04:53
правда
дискуссии, аргументы, события ...
ничто не меняет привычные представления
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 01:38, ред.
Я даже знаю последнее оправдание в этом деле для нелюбителей Месси: Он никогда не станет лучшим - пока не выиграет ЧЕ.. А-ха-ха-ха...
Gelious
Gelious
сегодня в 01:32
Ну так-то верно сказал. Уровень сборных - это жалкий уровень, не клубный. Лео показал свое максимальное мастерство с клубом в молодости. Вот ТОГДА он был реальной силой. И в Класико клал хорошо. А сейчас это уже продукт пиара. Но в укор Лео Месси, он просто старый. Португалец с аргентинцем уже СТОЛЬКО выиграли, что среди них уже никогда не выйдет выбрать лучшего однозначно. Останется делом вкуса. Спасибо им.
Гость
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