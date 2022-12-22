Лапорта: «Мы на верном пути, но пока не сделали всего, что необходимо»

Президент «Барселоны» высказался о текущем положении дел клуба в плане финансов.

Казначейство было в очень непростой ситуации. Мы были вынуждены просить 600 миллионов на реструктуризацию долга. Сейчас наши долги под контролем, а собственный капитал в плюсе, это имеет огромное значение. Мы корректируем зарплатную ведомость. Мы знаем, что нужно делать.

Рычаги, которые мы задействовали летом, помогли нам создать более крепкий коллектив. Мы возвращаем себе престиж и авторитет в мире футбола. По поводу Суперлиги наша позиция неизменна. Мы на верном пути, но пока не сделали всего, что необходимо.