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Агент Головина — о будущем игрока «Монако»: «Скоро всё узнаете»

сегодня, 12:02

Агент полузащитника «Монако» Александра Головина Александр Клюев рассказал о будущем своего клиента.

Потенциальном переход Головина в Англию? Это оставлю без комментариев. Прогресс в продлении контракта с «Монако»? Скоро всё узнаете.

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Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:55, ред.
Агент Головина — о будущем игрока «Монако»: «Скоро всё узнаете» .
На мой субъективный взгляд Александру уже давно пора менять клубную прописку . С приходом в стан клуба Клемана, никаких позитивных подвижек в сторону развития и повышения как команды, так и самого Головина не видится даже в бинокль. Команда Монако находится на шестой строчке турнирной таблице и наврядли сможет бороться за чемпионство и попадание в зону лиги чемпионов. И то что руководство клуба разорвало контракт с Нико Ковачем и приглашение на пост главного тренера Клемана, было стратегической ошибкой. А Головину нужно срочно менять клуб, пока он совсем не стал деградировать. Годы идут , а 26 лет это самый расцвет и пора уже что-то менять в лучшую сторону. В любом случае пожелаю Александру найти свою команду и конечно же Удачи !
3p58yyyx2kah
3p58yyyx2kah
сегодня в 12:05
Как скоро ждать???
Гость
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