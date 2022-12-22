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Лапорта: «Мы бы очень хотели, чтобы Месси вернулся»

сегодня, 17:47

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высоко отозвался о нападающем ПСЖ Лионеле Месси.

Разумеется, я бы хотел, чтобы в определенный момент он вернулся. На данный момент он выступает за ПСЖ, у него есть контракт. Лионель недавно выиграл чемпионат мира.

Мы за него очень рады. Я не хочу давать ложную надежду, которая все усложнит. Мы считаем Месси лучшим футболистом всех времен.

Он играл в «Барселоне», здесь стал тем игроком, которого все знают. Верю, что в душе он «сине-гранатовый». Мы бы очень хотели, чтобы он вернулся. Будущее покажет.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 20:18
Лео Месси и так был величайшим футболистом современности, ну, а после победы на ЧМ и получением второго признания MVP этого турнира, Лео серьёзно претендует на лучшего игрока в истории.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 19:41
...что бы вернулся и привел новых спонсоров.
hndbgfb4ktk4
hndbgfb4ktk4 ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 18:32
Остро и правильно сказано, полностью согласен
ermak6848
ermak6848
сегодня в 18:25
Стоимость Месси выросла на 15%
shlomo
shlomo
сегодня в 18:17
Популист по классике.. В одном интервью говорит ,что из уважения к ПСЖ не будет говорить о Месси ,во втором уже другое... Не будет Месси в Барселоне при этом популисте. Как бы не хотелось болельщикам Барселоны вернуть Месси, мне кажется это уже не нужно ни клубу, ни самому Месси. Это перевернутая страница. Однажды вернуться р провести прощальный матч, только и всего...

Ну а так что, Барса бездарно упустила Месси и еще более бездарно погрязла в долгах...После еще пары лет в ПСЖ Месси будет у половины болельщиков ассоциироваться именно с французским клубом. И по моему нению, не надо Месси возвращаться. В нынешней Барсе Месси время только потеряет. В ПСЖ идеальные условия, чтобы встретить футбольную старость и попутно обновлять рекорды...
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 18:13
Были бы у вас деньги, он бы вернулся 💵
А так, смысла нет, его там очень хорошо «кормят» катарцы, про Барселону он давно забыл. Да и тем более, выжал всё что хотел годами и ушел покорять сложнейшую лигу 1 с большой ложкой.
Gahi
Gahi
сегодня в 18:13
Многое связано между командой и футболистом, но время бежит и всё меняется. Удачи 🏆.
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