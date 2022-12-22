Лапорта: «Мы бы очень хотели, чтобы Месси вернулся»

Президент «Барселоны» высоко отозвался о нападающем ПСЖ .

Разумеется, я бы хотел, чтобы в определенный момент он вернулся. На данный момент он выступает за ПСЖ , у него есть контракт. Лионель недавно выиграл чемпионат мира.

Мы за него очень рады. Я не хочу давать ложную надежду, которая все усложнит. Мы считаем Месси лучшим футболистом всех времен.

Он играл в «Барселоне», здесь стал тем игроком, которого все знают. Верю, что в душе он «сине-гранатовый». Мы бы очень хотели, чтобы он вернулся. Будущее покажет.