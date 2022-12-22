Лапорта: «Мы бы очень хотели, чтобы Месси вернулся»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высоко отозвался о нападающем ПСЖ Лионеле Месси.
Разумеется, я бы хотел, чтобы в определенный момент он вернулся. На данный момент он выступает за ПСЖ, у него есть контракт. Лионель недавно выиграл чемпионат мира.
Мы за него очень рады. Я не хочу давать ложную надежду, которая все усложнит. Мы считаем Месси лучшим футболистом всех времен.
Он играл в «Барселоне», здесь стал тем игроком, которого все знают. Верю, что в душе он «сине-гранатовый». Мы бы очень хотели, чтобы он вернулся. Будущее покажет.
Ну а так что, Барса бездарно упустила Месси и еще более бездарно погрязла в долгах...После еще пары лет в ПСЖ Месси будет у половины болельщиков ассоциироваться именно с французским клубом. И по моему нению, не надо Месси возвращаться. В нынешней Барсе Месси время только потеряет. В ПСЖ идеальные условия, чтобы встретить футбольную старость и попутно обновлять рекорды...
Ну а так что, Барса бездарно упустила Месси и еще более бездарно погрязла в долгах...После еще пары лет в ПСЖ Месси будет у половины болельщиков ассоциироваться именно с французским клубом. И по моему нению, не надо Месси возвращаться. В нынешней Барсе Месси время только потеряет. В ПСЖ идеальные условия, чтобы встретить футбольную старость и попутно обновлять рекорды...