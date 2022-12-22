Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИспания. Примера 2022/2023

Фати — о футболе в детстве: «Обычно мы играли босиком»

сегодня, 15:49

Нападающий испанской «Барселоны» Ансу Фати рассказал о своем детстве.

Я рос со своей матерью, братьями и сестрами, двоюродными братьями и бабушкой по материнской линии в доме в районе Сан-Паулу, где мы все жили. Но, поскольку я уехал, когда был очень молод, я мало что помню.

Недавно я попросил подругу моей сестры прислать мне видео улицы, на которой мы жили, но она совсем не была похоже на тот образ, который я сохранил в памяти. Я действительно хочу вернуться туда.

Я начал играть на улице со своими двоюродными братьями в 3 года. В Гвинее-Бисау дети получают свободу почти сразу, как только начинают ходить. Я помню, как моя мать звала меня, когда ужин был готов.

Обычно мы играли босиком. У тех, у кого было немного больше финансовых средств, были пластиковые сандалии. Мы брали носки, которые скатывали друг с другом в шарик, и начинали! Время от времени нам удавалось получить резиновый мяч, но, когда мы пинали его заостренным предметом, то он лопался.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Камоцци: «Месси — один из величайших, но приходит время для новых героев»
Сегодня, 16:24
Тренер «Аль-Садда» не согласен с тем, что Месси превзошёл Марадону
Сегодня, 12:22
Агент Головина — о будущем игрока «Монако»: «Скоро всё узнаете»
Сегодня, 12:02
Верон: «Футбол способен объединять, а в политике этого нет»
Сегодня, 11:04
Петржела: «C „Газпромом“ „Зенит“ будет чемпионом следующие 15 лет»
Сегодня, 09:56
Пол Паркер: «Месси – величайший футболист всех времен»
Сегодня, 09:48
Все комментарии
протон
протон
сегодня в 16:29
да лет 15-20 назад в большинстве российских школ был такой мячик на переменах, ну либо тетрадные листы, скрученные в круг и обмотанные вокруг скотчем) Весело было
Johnes
Johnes
сегодня в 16:03
Пеле в бразильских фавеллах тоже начинал с тряпичного мяча. Но это было 70 лет назад. Фати - юнец, которому лет всего-ничего и тоже говорит об этом же! Пропасть лет между этими событиями, а ничего не изменилось!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 