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Анри: «Холанд новый представитель старой школы нападающих»

сегодня, 00:32

Экс-футболист «Арсенала» Тьерри Анри высоко отозвался о нападающем «Манчестер Сити» Эрлинге Холанде.

Он новый представитель старой школы нападающих. То, что он делает, – это работа, профессия. Он стремится лишь к одному: забивать мячи. И он великолепен в этом. Мне кажется, что в «Манчестер Сити» у него будет игра с шестью голами, это точно. Вспомните, сколько моментов создают «горожане».

Сможет ли он за сезон забить 50 голов? В чемпионате – нет, но за сезон – да. Он форвард старой школы. Могу сравнить его с Ширером, с Линекером, с Гердом Мюллером, с Паоло Росси, с Филиппо Индзаги.

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протон
протон
сегодня в 00:49
Позволю себе не согласится с Тьерри. Эпизодами... Холланд хорош в подыгрыше и как будто прибавил в этом компоненте. Особенно с Фоденом бывало в первой части, и передачи хорошие отдавать и в стеночку разыграть.

Хотя по ключевым качествам, безусловно это про передачи на Холланда а не от него. Второе крутейшее качество Холланда, это ложные забеги и уводить игроков. Так-что я думаю он в основном про голы, но не только.
mpt9tbrsaham
mpt9tbrsaham
сегодня в 00:45
Надо поскорее увидеть его в игре, уж больно хвалят
Гость
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