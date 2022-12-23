Анри: «Холанд новый представитель старой школы нападающих»

Экс-футболист «Арсенала» высоко отозвался о нападающем «Манчестер Сити» .

Он новый представитель старой школы нападающих. То, что он делает, – это работа, профессия. Он стремится лишь к одному: забивать мячи. И он великолепен в этом. Мне кажется, что в «Манчестер Сити» у него будет игра с шестью голами, это точно. Вспомните, сколько моментов создают «горожане».

Сможет ли он за сезон забить 50 голов? В чемпионате – нет, но за сезон – да. Он форвард старой школы. Могу сравнить его с Ширером, с Линекером, с Гердом Мюллером, с Паоло Росси, с Филиппо Индзаги.