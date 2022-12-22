Пол Паркер: «Мне кажется, что „Челси“ переоценён»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» выступил с критикой в адрес игры «Челси».

По правде сказать, мне кажется, что «Челси» переоценен. Я никогда не понимал, с какой целью они приобрели Калиду Кулибали. Он деревянный и ничего не может сделать. Хорошего голкипера у них нет, качественного центрального нападающего тоже. Нголо Канте уже прошел свой расцвет, а Жоржиньо вообще ничего не показывает.

Я действительно не вижу, что у них есть шансы на попадание в топ-4. Полузащите не хватает творческого начала. Мэйсону Маунту предстоит еще многое сделать, чтобы доказать, что люди ошибаются на его счет.

С Грэмом Поттером им повезло, но в их составе нет ни одного футболиста, который подходит под его стиль игры.