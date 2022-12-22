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Каррагер: «Роналду не изменился, он всегда таким был, все это знают»

вчера, 22:14

Экс-игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о бывшем нападающем «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Роналду не изменился, он всегда таким был, все это знают. Но раньше он стоил того, чтобы обращать на него внимание. Так все устроено в футболе. Когда тренер принимает решение, он думает, какими будут последствия.

Речь не о том, чтобы не рубить сук, на котором сидишь, а о том, что порой порядок вещей таков, что возникают проблемы. Каждый тренер ждет от футболистов лишь одного: побольше пользы, поменьше проблем. Вот и все. Когда же перекос идет в сторону решения проблем, пора уходить.

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Все комментарии
Djebrael
Djebrael
вчера в 23:35
Неприятная ситуация с Роном.... и не ясно чем все закончится
844u9w56vcpv
844u9w56vcpv ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 22:39
Это верно, его слава прошла
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:28
Раньше всё прощали,а теперь могут и послать!
Гость
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