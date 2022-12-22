Каррагер: «Роналду не изменился, он всегда таким был, все это знают»

Экс-игрок «Ливерпуля» высказался о бывшем нападающем «Манчестер Юнайтед» .

Роналду не изменился, он всегда таким был, все это знают. Но раньше он стоил того, чтобы обращать на него внимание. Так все устроено в футболе. Когда тренер принимает решение, он думает, какими будут последствия.

Речь не о том, чтобы не рубить сук, на котором сидишь, а о том, что порой порядок вещей таков, что возникают проблемы. Каждый тренер ждет от футболистов лишь одного: побольше пользы, поменьше проблем. Вот и все. Когда же перекос идет в сторону решения проблем, пора уходить.