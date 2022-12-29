Анчелотти: «Я не скажу, что Месси лучший футболист в истории»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сказал, считает ли Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.
Трудно сказать, я не знаю, лучший ли он в истории. Нечестно так говорить, потому что в каждую эпоху есть очень хорошие игроки. «Месси — лучший в истории» не выйдет из моих уст. Мне нравятся многие игроки. Я тренирую обладателя «Золотого мяча» каждый день. Видел, как играют Кройф, Марадона.
По поводу лучшего в истории. У каждого свои критерии определения лучшего. Кто-то считает количество побед на ЧМ, кто-то количество побед в ЛЧ, а для кого-то главное количество подписчиков в интернете. По совокупности (гол+пас, трофеи, стиль игры и т. д.) Месси можно назвать лучшим или в тройке лучших. Вообще, не должно быть в командном виде спорта одного лучшего, но каждый решает для себя.
По поводу лучшего в истории. У каждого свои критерии определения лучшего. Кто-то считает количество побед на ЧМ, кто-то количество побед в ЛЧ, а для кого-то главное количество подписчиков в интернете. По совокупности (гол+пас, трофеи, стиль игры и т. д.) Месси можно назвать лучшим или в тройке лучших. Вообще, не должно быть в командном виде спорта одного лучшего, но каждый решает для себя.