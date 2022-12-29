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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2022/2023

Анчелотти: «Я не скажу, что Месси лучший футболист в истории»

вчера, 16:24

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сказал, считает ли Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.

Трудно сказать, я не знаю, лучший ли он в истории. Нечестно так говорить, потому что в каждую эпоху есть очень хорошие игроки. «Месси — лучший в истории» не выйдет из моих уст. Мне нравятся многие игроки. Я тренирую обладателя «Золотого мяча» каждый день. Видел, как играют Кройф, Марадона.

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Все комментарии
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 19:12
А у него есть какой-то такой список разве?
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 17:55
Всё, он в черном списке Моськи
Capral
Capral ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 17:30
Даже Беланов однажды получил ЗМ.
Любoмир
Любoмир
вчера в 17:23
В чем то папа Карло и прав... лучший, но не за всю историю футбола...
Capral
Capral ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 17:23
Не, он по габаритам не подходит.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 17:20
Впервые в жизни я полностью согласен с твоим коментом.
sir_Alex
sir_Alex ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:17
    sir_Alex
    sir_Alex
    вчера в 17:16
    И я не скажу.
    Capral
    Capral
    вчера в 17:08, ред.
      Capral
      Capral
      вчера в 17:03
      Молодец, Карло! Всегда тебя уважал!!! Конечно, Месси не самый лучший. На сегодня, да- самый заметный, но не лучший в мире за все годы. Кто бы о нем сейчас вспомнил, не стань он чемпионом мира...???
      drug01
      drug01 ответ Islam0500 (раскрыть)
      вчера в 17:00
      Мнений столько, что выбор большой
      Locomotive Breath
      Locomotive Breath
      вчера в 16:59
      Адекватная оценка. Без хвалебных од и взвизгиваний.
      Мessi 10
      Мessi 10
      вчера в 16:56
      У Анчелотти обострённое чувство вины перед Рональду))
      амурец
      амурец
      вчера в 16:42
      Далеко не луяший
      Boricku
      Boricku
      вчера в 16:40
      Обычный футболёр
      ЮЗИК
      ЮЗИК
      вчера в 16:38
      Месси просто где-то рядом с перечисленными
      Elliada
      Elliada
      вчера в 16:37
      ЗМ не показатель величия. ЗМ дается за 1 год. За год великими не становятся. Для Бензема и Модрича это первый и единственный ЗМ.

      По поводу лучшего в истории. У каждого свои критерии определения лучшего. Кто-то считает количество побед на ЧМ, кто-то количество побед в ЛЧ, а для кого-то главное количество подписчиков в интернете. По совокупности (гол+пас, трофеи, стиль игры и т. д.) Месси можно назвать лучшим или в тройке лучших. Вообще, не должно быть в командном виде спорта одного лучшего, но каждый решает для себя.
      Islam0500
      Islam0500
      вчера в 16:37
      Я бы тоже не сказал так. При Пеле, Марадоне, Зидане и т д
      Гость
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