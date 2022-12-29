Анчелотти: «Я не скажу, что Месси лучший футболист в истории»

Главный тренер «Реала» сказал, считает ли лучшим футболистом в истории.

Трудно сказать, я не знаю, лучший ли он в истории. Нечестно так говорить, потому что в каждую эпоху есть очень хорошие игроки. «Месси — лучший в истории» не выйдет из моих уст. Мне нравятся многие игроки. Я тренирую обладателя «Золотого мяча» каждый день. Видел, как играют Кройф, Марадона.