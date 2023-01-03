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Роналдо раскритиковал проявление расизма в адрес Винисиуса Жуниора

вчера, 22:37
ВальядолидЛоготип футбольный клуб Вальядолид0 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Владелец «Вальядолида» Роналдо прокомментировал проявление расизма болельщиками его клуба по отношению к игроку «Реала» Винисиусу Жуниору во время матча этих команд.

Прискорбно, ужасно, постыдно, недопустимо. Расисты и ксенофобы не являются частью клуба.

Винисиус, направляю тебе свою поддержку, уважение и любовь. «Вальядолид» готов сотрудничать с властями в расследовании, чтобы виновные были отстранены от клуба.

Мы не потерпим расистских оскорблений в нашей организации, наши настоящие болельщики не такие, а те люди к нам не относятся.

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shur
shur
вчера в 23:59
...который раз и именно к Винисиусу !!!
Гость
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