Роналдо раскритиковал проявление расизма в адрес Винисиуса Жуниора

Владелец «Вальядолида» прокомментировал проявление расизма болельщиками его клуба по отношению к игроку «Реала» во время матча этих команд.

Прискорбно, ужасно, постыдно, недопустимо. Расисты и ксенофобы не являются частью клуба.

Винисиус, направляю тебе свою поддержку, уважение и любовь. «Вальядолид» готов сотрудничать с властями в расследовании, чтобы виновные были отстранены от клуба.

Мы не потерпим расистских оскорблений в нашей организации, наши настоящие болельщики не такие, а те люди к нам не относятся.