Камавинга получил расистские сообщения в соцсетях после травмы Нкунку

Полузащитник сборной Франции Эдуардо Камавинга получил расистские сообщения в социальных сетях.
Футболист на тренировке национальной команды столкнулся с нападающим Кристофером Нкунку, который в итоге получил травму. Это вызвало бурную реакцию в соцсетях.
Сегодня стало известно о том, что Нкунку пропустит чемпионат мира в Катаре.
Ожидаемая история же, если можно зацепиться за расовую принадлежность в конфликте, то зацепятся. Если не можешь зацепиться за расу, то найдут "проблемы" c национальностью, религией и так далее. Но при этом последнее не падают под таким соусом как расизм в СМИ. Уже откровенно смешно, когда каждый раз видишь такие сообщения после инцидентов с чернокожими игроками.
Ожидаемая история же, если можно зацепиться за расовую принадлежность в конфликте, то зацепятся. Если не можешь зацепиться за расу, то найдут "проблемы" c национальностью, религией и так далее. Но при этом последнее не падают под таким соусом как расизм в СМИ. Уже откровенно смешно, когда каждый раз видишь такие сообщения после инцидентов с чернокожими игроками.