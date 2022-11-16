Камавинга получил расистские сообщения в соцсетях после травмы Нкунку

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вчера, 12:59

Полузащитник сборной Франции получил расистские сообщения в социальных сетях.

Футболист на тренировке национальной команды столкнулся с нападающим , который в итоге получил травму. Это вызвало бурную реакцию в соцсетях.

Сегодня стало известно о том, что Нкунку пропустит чемпионат мира в Катаре.