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Камавинга получил расистские сообщения в соцсетях после травмы Нкунку

вчера, 12:59

Полузащитник сборной Франции Эдуардо Камавинга получил расистские сообщения в социальных сетях.

Футболист на тренировке национальной команды столкнулся с нападающим Кристофером Нкунку, который в итоге получил травму. Это вызвало бурную реакцию в соцсетях.

Сегодня стало известно о том, что Нкунку пропустит чемпионат мира в Катаре.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 17:49
Камавинга даже не коснулся левой ноги Нкунку. Тот сам её неудачно поставил и сильно подвернул голеностоп. Все обвинения вообще мимо кассы. Тем, кто сразу набросился на Эдика, рекомендую внимательно посмотреть видео того самого момента с тренировки и забрать свои слова обратно.

Ожидаемая история же, если можно зацепиться за расовую принадлежность в конфликте, то зацепятся. Если не можешь зацепиться за расу, то найдут "проблемы" c национальностью, религией и так далее. Но при этом последнее не падают под таким соусом как расизм в СМИ. Уже откровенно смешно, когда каждый раз видишь такие сообщения после инцидентов с чернокожими игроками.
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:33
А ведь действительно если приглядеться Нкунку посветлее будет чем Камавинга!🌚
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
вчера в 16:38
50 оттенков черного
Брулин
Брулин
вчера в 16:36
Странно. Черный нанес травму черному. Где здесь расизм? Или один чернее другого?
Владимир Шорохов
Владимир Шорохов
вчера в 14:24
в этой стране негров уже больше,так что расизм там по отношению к белым
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 14:18
Так суждено было просто.
ДСА
ДСА
вчера в 13:45
Они бы все друг друга повыбивали и на чемпионат мира поехали бы одни белые французы.
A.S.A
A.S.A
вчера в 13:23
Интересно как его назвали? Один темнокожий нанес травму другому темнокожему... какой тут может быть расизм??))
shlomo
shlomo
вчера в 13:19
И когда же этот идиотизм закончится....
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