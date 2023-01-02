Анчелотти: «Расизм — проблема не Ла Лиги, а общества и культуры»

Главный тренер «Реала» осудил проявление расизма в адрес игрока «сливочных» .

Футболиста оскорбляли болельщики «Вальядолида» во время матча Ла Лиги с командой из Мадрида («Реал» победил со счетом 2:0).

С Винисиусом мы это не обсуждали. Я не хочу говорить о вещах, которых не должно быть, – о расизме и ксенофобии. Это болезнь общества, такого быть не должно. Я отношусь к этому резко негативно.

Не хочу углубляться в эту тему. Как я уже говорил, это проблема не Ла Лиги, а общества и культуры. Думаю, обществу на данный момент не хватает образованности. Расизм и ксенофобия – очень серьезные проблемы.