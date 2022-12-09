Тренер Марокко: «Многие тренеры из Африки могут работать в Европе»

Главный тренер сборной Марокко полагает, что арабским и африканским тренерам предоставляют мало шансов в Европе.

Наверное, у европейских клубов следует спросить: «Почему вы не берете на работу тренеров-арабов?» Возможно, это вопрос культуры или менталитета. Полагаю, на данный момент невозможно представить, чтобы «Манчестер Сити» или «Барселону» возглавил арабский тренер. У них и мыслей таких нет, будто мы недостойны. Будто мы не разбираемся в футболе.

Но в истории есть эпизоды, которые заставляют людей задуматься. Представители арабской и африканской культур должны проявить себя. Я провел семь матчей на посту наставника сборной Марокко, и я в четвертьфинале. Дайте объяснение. Объясните это чудо. Опыт? Это не играет роли. Это навык. Происхождение, религиозная или культурная принадлежность ничего не определяют. Только навык.

Я хочу изменить менталитет. Многие тренеры из Африки могут работать в Европе, в топ-клубах.