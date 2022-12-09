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Тренер Марокко: «Многие тренеры из Африки могут работать в Европе»

вчера, 20:20

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги полагает, что арабским и африканским тренерам предоставляют мало шансов в Европе.

Наверное, у европейских клубов следует спросить: «Почему вы не берете на работу тренеров-арабов?» Возможно, это вопрос культуры или менталитета. Полагаю, на данный момент невозможно представить, чтобы «Манчестер Сити» или «Барселону» возглавил арабский тренер. У них и мыслей таких нет, будто мы недостойны. Будто мы не разбираемся в футболе.

Но в истории есть эпизоды, которые заставляют людей задуматься. Представители арабской и африканской культур должны проявить себя. Я провел семь матчей на посту наставника сборной Марокко, и я в четвертьфинале. Дайте объяснение. Объясните это чудо. Опыт? Это не играет роли. Это навык. Происхождение, религиозная или культурная принадлежность ничего не определяют. Только навык.

Я хочу изменить менталитет. Многие тренеры из Африки могут работать в Европе, в топ-клубах.

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протон
протон
вчера в 23:55
Из Африки или Азии не нанимают тренеров потому что там нет фундамента для подготовки этих самых тренеров.
есть тренеры африканцы по происхождению, но которые всю карьеру провели в Европе, потом прошли через тренерские школы, курсы подготовки и тд. да и то среди них нет тех кто добился бы каких то выдающихся результатов.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 20:30
Сборная Марокко очень достойно играет. Спасибо им за такой футбол. Как я рад за марокканцев.
Гость
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