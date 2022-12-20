Федерация футбола Франции пожалуется на расизм в отношении игроков сборной

Федерация футбола Франции (FFF) подаст жалобу на авторов расистских комментариев в адрес игроков национальной команды.
После финального матча ЧМ-2022 с Аргентиной (3:3, 2:4 по пенальти) Кингсли Коман и Орельен Тчуамени получили оскорбительные сообщения расистского характера в социальных сетях. Игроки не реализовали одиннадцатиметровые в серии пенальти.
После финала чемпионата мира несколько игроков сборной Франции подверглись расистским и неприемлемо ненавистным высказываниям в социальных сетях. ФФФ осуждает их и подаст жалобу на авторов этих сообщений.
Ах, бедная Франция... скоро не останется в стране Д’Артаньянов.
Ах, бедная Франция... скоро не останется в стране Д’Артаньянов.