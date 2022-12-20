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Федерация футбола Франции пожалуется на расизм в отношении игроков сборной

вчера, 18:38
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 3Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗакончился после серии пенальти

Федерация футбола Франции (FFF) подаст жалобу на авторов расистских комментариев в адрес игроков национальной команды.

После финального матча ЧМ-2022 с Аргентиной (3:3, 2:4 по пенальти) Кингсли Коман и Орельен Тчуамени получили оскорбительные сообщения расистского характера в социальных сетях. Игроки не реализовали одиннадцатиметровые в серии пенальти.

После финала чемпионата мира несколько игроков сборной Франции подверглись расистским и неприемлемо ненавистным высказываниям в социальных сетях. ФФФ осуждает их и подаст жалобу на авторов этих сообщений.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 21:39
ФФФ осуждает? Фи-фи-фи.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 21:22
Решение по жалобе принято:
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Beka_byaka (раскрыть)
вчера в 20:09
Национальность и этническая группа не одно и то же. Первая на Западе относится к гражданству, государственной принадлежности, в некоторых странах с терминологией несколько иначе, оттого может возникать путаница.
Beka_byaka
Beka_byaka ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 20:05
Так получается что Франция состоит 100% из французов, и нет там других наций??
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 19:52
Все граждане Франции являются французами согласно главному закону государства под названием Французская Республика.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:50
Сплошные негры, а где французы?
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 19:24
Возможно среди них есть авторы расистских комментариев и угроз.
Ах, бедная Франция... скоро не останется в стране Д’Артаньянов.

Знатог
Знатог
вчера в 19:02
Они белий-белий, тилки загорелий. А загорелий пенальти плёхо бить.
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:58
А вообще то Французы смешные.... набрали чернокожую сборную и теперь пытаются еще и говорить о расизме....а как вас называть?... негры вы и по другому вас и не назвать... а самое прикольное, что "получили" именно те кто не забил (а остальные нет). А белых там на поле не было, чтобы бить пенальти. Не забил бы черепашка или еще кто либо, то и они бы получили по своим черным фейсам. Так что, как мне кажется ФИФА наверняка пожурит и скажет что так нельзя делать и на этом все закончится.....
John 5mith
John 5mith
вчера в 18:51
Они возмущены что Льориса не заменили. Белый игрок в сборной Франции перед серией пенальти - это какой-то расизм!
drug01
drug01
вчера в 18:47
Вот это плохое влияние коснулось всех
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