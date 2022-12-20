Федерация футбола Франции пожалуется на расизм в отношении игроков сборной

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вчера, 18:38

Федерация футбола Франции (FFF) подаст жалобу на авторов расистских комментариев в адрес игроков национальной команды.

После финального матча ЧМ -2022 с Аргентиной (3:3, 2:4 по пенальти) и получили оскорбительные сообщения расистского характера в социальных сетях. Игроки не реализовали одиннадцатиметровые в серии пенальти.