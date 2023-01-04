Тренер «Сивасспора» попросил руководство клуба подписать Дзюбу

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вчера, 12:49

Главный тренер «Сивасспора» Рыза Чалымбай попросил руководство клуба подписать контракт с нападающим . Наставник стал инициатором переговоров с россиянином.

Чалымбай считает, что габаритный форвард поможет команде исправить положение в чемпионате Турции, а также пройти как можно дальше в Лиге Конференций («Сивасспор» вышел в 1/8 финала турнира).

В прошлом сезоне клуб выиграл Кубок Турции. В текущем сезоне команда занимает 17-е место в Суперлиге после 16 игр, имея в активе 14 очков.