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Тренер «Сивасспора» попросил руководство клуба подписать Дзюбу

вчера, 12:49

Главный тренер «Сивасспора» Рыза Чалымбай попросил руководство клуба подписать контракт с нападающим Артёмом Дзюбой. Наставник стал инициатором переговоров с россиянином.

Чалымбай считает, что габаритный форвард поможет команде исправить положение в чемпионате Турции, а также пройти как можно дальше в Лиге Конференций («Сивасспор» вышел в 1/8 финала турнира).

В прошлом сезоне клуб выиграл Кубок Турции. В текущем сезоне команда занимает 17-е место в Суперлиге после 16 игр, имея в активе 14 очков.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 14:42
Когда же этот сериал закончится?
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 14:28
Да уж, гей-нарцисс явно напрягся!
протон
протон
вчера в 14:25
Надежда Сивасспора! Дамы и господа. Встречайте!!! Несравненный РууКааКу !!!!!!!!
протон
протон
вчера в 14:24
Артемсспор Дзюбасарай.
Теперь всё в руках Дзюбы. Надо работать а не сидеть сложа руки.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 12:53
Конечно это не клуб из южной Африки (Аль Насри), а посерьёзнее будет.
Тем более тренер просит купить именно Дзюбу.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:50
Как можно верить в Дзюбу? Он уже явно не в форме
Гость
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