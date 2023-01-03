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«Краснодар» планирует расстаться с двумя воспитанниками клуба

вчера, 16:59

«Краснодар» в зимнее трансферное окно планирует расстаться с двумя центральными защитниками.

По информации источника, клуб могут покинуть воспитанники Сергей Бородин и Вячеслав Литвинов. В данный момент агенты игроков подыскивают различные варианты для продолжения карьеры. В приоритете — команды РПЛ. На место футболистов «Краснодар» собирается приобрести защитника из Латинской Америки.

В текущем сезоне Бородин сыграл 12 матчей за кубанский клуб во всех турнирах, в которых отличился одним голом и одной результативной передачей. Литвинов провёл 19 игр и забил два мяча.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 17:15
Цена неплохая для молодых. ЧТо они натворили?
Сварожич
Сварожич
вчера в 17:04
Жаль что свои воспитанники уходят в никуда
Гость
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