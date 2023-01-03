«Краснодар» планирует расстаться с двумя воспитанниками клуба

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вчера, 16:59

«Краснодар» в зимнее трансферное окно планирует расстаться с двумя центральными защитниками.

По информации источника, клуб могут покинуть воспитанники и . В данный момент агенты игроков подыскивают различные варианты для продолжения карьеры. В приоритете — команды РПЛ . На место футболистов «Краснодар» собирается приобрести защитника из Латинской Америки.

В текущем сезоне Бородин сыграл 12 матчей за кубанский клуб во всех турнирах, в которых отличился одним голом и одной результативной передачей. Литвинов провёл 19 игр и забил два мяча.