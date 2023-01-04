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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2022/2023

«Фиорентина» может расторгнуть контракт с Кокориным

вчера, 13:51

«Фиорентина» до конца сезона расторгнет контракт с нападающим Александром Кокориным, выступающим на правах аренды за «Арис». Кипрский клуб хочет оформить полноценный трансфер россиянина.

Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией:

В «Фиорентине» довольны, что Кокорин нашёл себе регулярную игровую практику на Кипре. Игрок зарекомендовал себя и настроен остаться в «Арисе».

Клубы ведут переговоры о бесплатном переходе россиянина. «Фиорентина» хочет пойти навстречу и разорвать контракт по обоюдному согласию сторон, поскольку в будущем не хочет видеть Кокорина во Флоренции.

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Все комментарии
monah-10
monah-10
вчера в 21:52
Если фиалкам даже заплатить Арису придется, чтобы только Кокошу больше не видеть, то они с радостью заплатят.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 20:56
А потом в "Аль-Наср".
Храневец
Храневец
вчера в 18:04
Санек требуй хороших отступных ! Дои буржуев !
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 17:14
Новости с футбольного дна...
Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 16:25
С одной стороны новости про Кокорина всегда смешны, и у меня тоже появляется сразу улыбка. С другой, я смотрел многие матчи Фиорентины, когда выпускали Кокорина. Мало того что его выпускали на 15-20 минут, а то и меньше, так ещё ему партнёры давали пас раза 3-4 и всё. Если ты не Пелемарамесси, то вряд ли ты что-то толковое сможешь показать за такие короткие отрезки, тем более в Серии А.
lotsman
lotsman
вчера в 15:42
В Фиорентине довольны, что Кокорин нашёл себе занятие и отвлёкся от фиолетовых. И они согласны на бесплатный переход, лишь бы он больше не вспоминал о них.
Mi6
Mi6
вчера в 15:41
Зачем так сразу, он же два гола на Кипре забил....))
shur
shur
вчера в 15:24
...да, вот где Кокорин и Пеле...!!! Океан: головастик и Кашелот...!!!
ДСА
ДСА
вчера в 14:56
Сначала Кокорин получит всю свою зарплату, а потом уйдет.
fkcdgnd5j6ye
fkcdgnd5j6ye
вчера в 14:35
Так и хотят его отправить домой....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 14:33
Это да, не не того напали. Он еще подоит фиолетовых.
Futurista
Futurista
вчера в 14:17
Любой каприз за ваши деньги...
С.Кокорин...
протон
протон
вчера в 14:10
Буржуи из недружественной Италии, хотят отделаться от нашей санкции в лице Кокорина......Саня, не сдавайся, верим в тебя!!!!)))
Как сказал бы Станислав Саламович, не "разорвали контракт", а " прекратили сотрудничество "
протон
протон
вчера в 14:10
Нормальный вариант для всех. Фиалки разгружают зарплатную ведомость, Арис получает на постоянной основе хорошего игрока, Кокорин получает постоянную игровую практику за приличные деньги (1 млн. € в год, самый высокий заработок на Кипре, там больше 0,4 млн. € никто не получает). Живëт в райском климате . Как говорят в Одессе "шоб я так жил"
Shupshup
Shupshup
вчера в 14:05
Даже в городе не хотят его видеть.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 14:02
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:01
С Кокошей? Расторгнуть договор? Фиалки могут сильно пожалеть.
kindpennywise
kindpennywise
вчера в 13:58
    Andrei Galash
    Andrei Galash
    вчера в 13:56
    Фиорентина на все согласна, лишь бы избавиться от Кокорина. Трансфер в Арис - выгодное решение как для команды, так и для игрока.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 13:55
    Пускай расторгают, они давно уже этого хотят...
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