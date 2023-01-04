«Фиорентина» может расторгнуть контракт с Кокориным

«Фиорентина» до конца сезона расторгнет контракт с нападающим , выступающим на правах аренды за «Арис». Кипрский клуб хочет оформить полноценный трансфер россиянина.

Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией:

В «Фиорентине» довольны, что Кокорин нашёл себе регулярную игровую практику на Кипре. Игрок зарекомендовал себя и настроен остаться в «Арисе».

Клубы ведут переговоры о бесплатном переходе россиянина. «Фиорентина» хочет пойти навстречу и разорвать контракт по обоюдному согласию сторон, поскольку в будущем не хочет видеть Кокорина во Флоренции.