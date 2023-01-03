Жиру может вернуться в чемпионат Англии

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вчера, 23:15

«Манчестер Юнайтед» активно ищет нападающего после ухода Криштиану Роналду.

«Дьяволы» интересуются игроком «Атлетико» , но требования мадридского клуба могут помешать осуществлению данной аренды. Если наставник манкунианцев Эрик тен Хаг не получит в расположение команды Фелиша, то переключится на футболиста «Милана» . Действующее соглашение француза с «россонери» истекает летом 2023 года, но стороны, вероятно, продлят договор.