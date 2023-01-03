Жиру может вернуться в чемпионат Англии

«Манчестер Юнайтед» активно ищет нападающего после ухода Криштиану Роналду.
«Дьяволы» интересуются игроком «Атлетико» Жоау Фелишем, но требования мадридского клуба могут помешать осуществлению данной аренды. Если наставник манкунианцев Эрик тен Хаг не получит в расположение команды Фелиша, то переключится на футболиста «Милана» Оливье Жиру. Действующее соглашение француза с «россонери» истекает летом 2023 года, но стороны, вероятно, продлят договор.
У МЮ есть Рэшфорд это вполне достаточно, только если нужен форвард для ротации. Но Рэшфорд хорошо иллюстрирует игру МЮ, когда постоянно создает давление у ворот соперника.
Очень похож на Торреса который быстро врывался в штрафную площадь соперника.
У МЮ есть Рэшфорд это вполне достаточно, только если нужен форвард для ротации. Но Рэшфорд хорошо иллюстрирует игру МЮ, когда постоянно создает давление у ворот соперника.
Очень похож на Торреса который быстро врывался в штрафную площадь соперника.