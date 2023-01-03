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Жиру может вернуться в чемпионат Англии

вчера, 23:15

«Манчестер Юнайтед» активно ищет нападающего после ухода Криштиану Роналду.

«Дьяволы» интересуются игроком «Атлетико» Жоау Фелишем, но требования мадридского клуба могут помешать осуществлению данной аренды. Если наставник манкунианцев Эрик тен Хаг не получит в расположение команды Фелиша, то переключится на футболиста «Милана» Оливье Жиру. Действующее соглашение француза с «россонери» истекает летом 2023 года, но стороны, вероятно, продлят договор.

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Все комментарии
kindpennywise
kindpennywise
сегодня в 10:51
Фелиш и Жиру совсем разного вида нападающие. Им вообще кто нужно: таран или плеймейкер?
Rafael Benitez
Rafael Benitez
сегодня в 09:23
Жиру хоть и хорош на данный момент и забивает важные голы, но в Милане перспектив играть в основе больше.
У МЮ есть Рэшфорд это вполне достаточно, только если нужен форвард для ротации. Но Рэшфорд хорошо иллюстрирует игру МЮ, когда постоянно создает давление у ворот соперника.
Очень похож на Торреса который быстро врывался в штрафную площадь соперника.
Mark Luik
Mark Luik
сегодня в 07:08
Зачем ему Манчестер Юнайтед, МЮ нравится как команда, но они даже в лч не могут нормально попасть, за чемпионство уже сколько лет не претендует, в лч то попадают то нет,что Милан что МЮ в одном уровне, но в Милане больше шансов выиграть чемпионат чем в мю, ну если мю заплатить 2 раза больше а жиру свободным агентом то возможно
Zhgoon
Zhgoon
сегодня в 06:22
Вряд ли. Просто какой-то блогер-любитель выдал бред. У Жиру все норм. Комфортная Серия А, клуб и болельщики, которые его обожают. Зачем все это бросать?
ДСА
ДСА
сегодня в 05:52
Жиру всё устраивает в Милане и большими деньгами его не заманить.
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 00:56
Похоже,ТенХаг слабо ориентируется в АПЛ, что почем и что и как...
ABir
ABir
сегодня в 00:30
Да, на какое-то время возможна и такая замена, но не на долго
rhskmz
rhskmz
сегодня в 00:03
А его кто то жднт ?
SOAD666
SOAD666 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 23:47
И я так думаю. После ухода Роналду подписать Жиру - это странно.
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:37
Жиру точно не перейдёт в МЮ .
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