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Мостовой: «Был момент, когда мог перейти и в „Реал“, и в „Барселону“»

вчера, 18:35

Экс-футболист «Сельты» Александр Мостовой рассказал, в какие клубы он мог перейти во время карьеры игрока.

Был момент, когда мог перейти и в «Реал», и в «Барселону», но не сложилось, потому что был не в том возрасте, в котором можно было переходить. «Сельта» много просила, а те команды возражали, что нелогично покупать 30-31-летнего футболиста за 20 миллионов. Тогда это было неправдоподобным.

Была история с «Юве», была история с «Ливерпулем» – я уже уехал на «Энфилд» подписывать контракт, но тоже «Сельта» запросила деньги. Честно говоря, к тому же не хотелось менять солнечную Испанию на серую Англию.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 05:50
Это раньше Англия была "серой"...
Теперь с приходом шальных деньжищ в любом Борнмуте теплей и солнечней чем на Карибах...
морозз
морозз
сегодня в 01:38
И тут царя понесло по дорогам… им не протоптанным?
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:54
Саня сам напрашивается на троллинг.
Futurista
Futurista
вчера в 22:17
Мостовой: "Был момент, когда мог перейти и в „Реал“, и в „Барселону“, но...зачем то открыли четвертую бутылку и я перешел на диван"...
pomor45
pomor45
вчера в 22:14
Мостовой: "Был момент, когда мне едва не вручили золотые бутсы".
Ravshan878
Ravshan878
вчера в 22:13
Меня звали стать экспертом на матч тв но я отказался ради Soccer.ru.😉.)
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:14

Сашу на ностальгию потянуло...
Союзник противников
Союзник противников ответ memphis (раскрыть)
вчера в 21:10
Все Мостового так хотели,что только воздух поимели...
Союзник противников
Союзник противников ответ uxuwrk5znqd2 (раскрыть)
вчера в 21:09
Саньке.Душу греют,особенно спохмела.И-эх,если бы сейчас ещё под руку попался Шалимов!!!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:08
Меня звали "Реал" с "Барселоной",
а потом и "ЮвЭ" с "Ливерпулем",
но к досаде болел миллионов,
"Сельта" к носу им сунула дулю.

И подумалось мне поутру:
Может это на деле к добру???
Субъективное мнение
Субъективное мнение
вчера в 21:04
Одновременно...
memphis
memphis
вчера в 20:20
Все его хотели, но царь решил быть экспертом МатчТВ
дурман
дурман
вчера в 19:44
Такие моменты бывают в жизни каждого человека. Я тоже мог бы ….
uxuwrk5znqd2
uxuwrk5znqd2
вчера в 19:28
Кому сейчас нужны эти истории?
Capral
Capral
вчера в 19:20
То, что на Мостового был спрос от больших клубой, я даже не сомневаюсь. Такой футболист, мог украсить любой европейский гранд.
BDA8181
BDA8181
вчера в 19:19
Поверю. Не чита нашим инвалидам. Но Саш завязый. Уже 3 января
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:02
Снова насосался мост, плохая привычка.
Гость
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