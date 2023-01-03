Мостовой: «Был момент, когда мог перейти и в „Реал“, и в „Барселону“»

Экс-футболист «Сельты» Александр Мостовой рассказал, в какие клубы он мог перейти во время карьеры игрока.
Был момент, когда мог перейти и в «Реал», и в «Барселону», но не сложилось, потому что был не в том возрасте, в котором можно было переходить. «Сельта» много просила, а те команды возражали, что нелогично покупать 30-31-летнего футболиста за 20 миллионов. Тогда это было неправдоподобным.
Была история с «Юве», была история с «Ливерпулем» – я уже уехал на «Энфилд» подписывать контракт, но тоже «Сельта» запросила деньги. Честно говоря, к тому же не хотелось менять солнечную Испанию на серую Англию.
Теперь с приходом шальных деньжищ в любом Борнмуте теплей и солнечней чем на Карибах...
Теперь с приходом шальных деньжищ в любом Борнмуте теплей и солнечней чем на Карибах...
Сашу на ностальгию потянуло...
Сашу на ностальгию потянуло...
а потом и "ЮвЭ" с "Ливерпулем",
но к досаде болел миллионов,
"Сельта" к носу им сунула дулю.
И подумалось мне поутру:
Может это на деле к добру???
а потом и "ЮвЭ" с "Ливерпулем",
но к досаде болел миллионов,
"Сельта" к носу им сунула дулю.
И подумалось мне поутру:
Может это на деле к добру???