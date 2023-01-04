Клопп не исключил, что однажды возглавит сборную Германии

Немецкий наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп не стал отрицать, что однажды может возглавить сборную Германии.
Я не исключаю полностью такой возможности. Я могу возглавить сборную в какой-то момент, но нужно дождаться подходящей для этого ситуации.
Немецкий наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп не стал отрицать, что однажды может возглавить сборную Германии.
Я не исключаю полностью такой возможности. Я могу возглавить сборную в какой-то момент, но нужно дождаться подходящей для этого ситуации.
Флику не хватило 3 матчей на ЧМ, хотя у сборной Германии сейчас переходный период, но нельзя исключать сложность кубковых задач.
Клопп добьётся наибольшего успеха в чемпионате, где существует целый сезон для поражений и побед и переадаптации.
Ливерпуль подходит для Клоппа и сейчас важно быть конкурентно-способным в АПЛ, если не в этом сезоне, то в следующем сезоне. В клубе где есть поддержка и нет такого давления как в Реале и в Баварии, где могут уволить за незначительные провалы.
Флику не хватило 3 матчей на ЧМ, хотя у сборной Германии сейчас переходный период, но нельзя исключать сложность кубковых задач.
Клопп добьётся наибольшего успеха в чемпионате, где существует целый сезон для поражений и побед и переадаптации.
Ливерпуль подходит для Клоппа и сейчас важно быть конкурентно-способным в АПЛ, если не в этом сезоне, то в следующем сезоне. В клубе где есть поддержка и нет такого давления как в Реале и в Баварии, где могут уволить за незначительные провалы.