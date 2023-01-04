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Клопп не исключил, что однажды возглавит сборную Германии

вчера, 21:34

Немецкий наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп не стал отрицать, что однажды может возглавить сборную Германии.

Я не исключаю полностью такой возможности. Я могу возглавить сборную в какой-то момент, но нужно дождаться подходящей для этого ситуации.

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Все комментарии
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 22:28
Клопа идеально подошёл бы заборной Германии. Он немецкую кухню знает изнутри. Тренеруя Боррусию Д. В клубной тренерской карьере он уже на протяжении долгого промежутка времени является топом. Теперь остаётся доказать что он является таким же достойным тренером тренируя сборную. Интересно сможет ли он со заборной заделать идеальный коллектив. Так как там времени разогнаться толком не будет. Ето в клубе можно постепенно нащупывать. Свою игру и приносить постепенно результат. А в сборной все по другому. Раз в три месяца собираться пару игр сыграть и опять разъезды по командам. Ну посмотрим как у него выйдет, если он таки будет тренером сборной.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:21
Never say never, всё может быть.
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 22:12
Клопп тренер марафонец, роль в сборной будет кубковой. Разогнаться будет сложно на короткой дистанции.
Флику не хватило 3 матчей на ЧМ, хотя у сборной Германии сейчас переходный период, но нельзя исключать сложность кубковых задач.
Клопп добьётся наибольшего успеха в чемпионате, где существует целый сезон для поражений и побед и переадаптации.
Ливерпуль подходит для Клоппа и сейчас важно быть конкурентно-способным в АПЛ, если не в этом сезоне, то в следующем сезоне. В клубе где есть поддержка и нет такого давления как в Реале и в Баварии, где могут уволить за незначительные провалы.
monah-10
monah-10
вчера в 21:45
Лет так через 5-7, не раньше.
SOAD666
SOAD666
вчера в 21:35
Сейчас ситуация не для Клоппа.
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