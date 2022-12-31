Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухи

Дешам останется в сборной Франции

вчера, 16:29

Дидье Дешам останется на посту главного тренера сборной Франции.

В четверг наставник национальной команды Франции встретился с президентом Федерации футбола Франции (FFF) Ноэлем Ле Гре. Стороны намерены продолжить сотрудничество.

В рамках заседания исполкома FFF будет принято решение о подписании нового договора с рулевым. Мероприятие состоится 7 января или позже – в данном вопросе спешки нет.

Дешам работает в сборной Франции с 2012 года. С командой он выиграл чемпионат мира 2018 и Лигу Наций 2021. Помимо этого, команда выходила в финал Евро-2016 и мирового первенства в Катаре.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Гвардиола назвал условие, при котором готов покинуть «Манчестер Сити»
Вчера, 13:40
СлухиБудущее Дешама в сборной Франции определится в начале января
30 декабря 2022
Слухи«Реал» рассматривает пять кандидатов на замену Анчелотти
25 декабря 2022
СлухиЗидан или Тухель могут возглавить сборную Бразилии
25 декабря 2022
СлухиСборную Бразилии может возглавить один из трёх аргентинских тренеров
24 декабря 2022
СлухиМоуриньо отказался возглавить сборную Португалии
23 декабря 2022
Сортировать
Все комментарии
Dima salev
Dima salev
вчера в 22:27
На последные годы лучший тренер сборной в мире.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 20:22
Поломался для вида и остался.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:08
По старой русской традиции " От добра добра не ищут". Дешам на своем месте. 10 лет в сборной и успешно!
zpre92q4h95x
zpre92q4h95x
вчера в 18:18
Верное решение, новых побед!
Futurista
Futurista
вчера в 18:07
Отмакронили Дешама от отставки)...
Boricku
Boricku
вчера в 17:19
Радужные тродицыы фаревера
shur
shur
вчера в 17:05
....3ton, ОПС, HOROVEL7 ребятушки с Наступающем, Дешам
хорош, поддерживаю !!!
3ton
3ton
вчера в 16:57
Адекватное решение
Не каждый тренер выводит свою сборную в два финала ЧМ подряд
ОПС
ОПС
вчера в 16:56
Почему бы и нет. Годков немного для тренера. Пусть старается.
HOROVEL7
HOROVEL7
вчера в 16:36
Очень рад за Дешама. Значит в сборной верят в него.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 