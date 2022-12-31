Дешам останется в сборной Франции

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вчера, 16:29

останется на посту главного тренера сборной Франции.

В четверг наставник национальной команды Франции встретился с президентом Федерации футбола Франции (FFF) Ноэлем Ле Гре. Стороны намерены продолжить сотрудничество.

В рамках заседания исполкома FFF будет принято решение о подписании нового договора с рулевым. Мероприятие состоится 7 января или позже – в данном вопросе спешки нет.

Дешам работает в сборной Франции с 2012 года. С командой он выиграл чемпионат мира 2018 и Лигу Наций 2021. Помимо этого, команда выходила в финал Евро-2016 и мирового первенства в Катаре.