Дешам останется в сборной Франции

Дидье Дешам останется на посту главного тренера сборной Франции.
В четверг наставник национальной команды Франции встретился с президентом Федерации футбола Франции (FFF) Ноэлем Ле Гре. Стороны намерены продолжить сотрудничество.
В рамках заседания исполкома FFF будет принято решение о подписании нового договора с рулевым. Мероприятие состоится 7 января или позже – в данном вопросе спешки нет.
Дешам работает в сборной Франции с 2012 года. С командой он выиграл чемпионат мира 2018 и Лигу Наций 2021. Помимо этого, команда выходила в финал Евро-2016 и мирового первенства в Катаре.
хорош, поддерживаю !!!
хорош, поддерживаю !!!
Не каждый тренер выводит свою сборную в два финала ЧМ подряд
Не каждый тренер выводит свою сборную в два финала ЧМ подряд