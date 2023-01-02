Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиОтбор ЧЕ-2024

Бенитес и Виллаш-Боаш — кандидаты на пост главного тренера сборной Бельгии

вчера, 21:46

Экс-тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес и бывший наставник «Зенита» Андре Виллаш-Боаш являются кандидатами на пост рулевого сборной Бельгии.

Оба специалиста на данный момент находятся без работы. Бенитес был уволен с поста тренера «ирисок» в январе 2022 года, а Виллаш-Боаш ушел из «Марселя» в феврале 2021-го. Ранее бельгийцев возглавлял Роберто Мартинес.

Королевская Бельгийская футбольная Ассоциация (RBFA) займется активной работой по поиску наставника национальной команды не раньше 10 января.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиДешам останется в сборной Франции
31 декабря 2022
Гвардиола назвал условие, при котором готов покинуть «Манчестер Сити»
31 декабря 2022
СлухиБудущее Дешама в сборной Франции определится в начале января
30 декабря 2022
Слухи«Реал» рассматривает пять кандидатов на замену Анчелотти
25 декабря 2022
СлухиЗидан или Тухель могут возглавить сборную Бразилии
25 декабря 2022
СлухиСборную Бразилии может возглавить один из трёх аргентинских тренеров
24 декабря 2022
Сортировать
Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 23:44, ред.
Ни тот, ни другой не вариант для сборной Бельгии. Первый сбитый летчик, а второй ни рыба, ни мясо
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 23:21
Бенитес - тактик, но ему нужен свой Джеррард, как лидер команды, если такой найдется, то и Рафа потянет сборную, а, вот второго товарища из футбола желательно нафиг, причем совсем
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ dok66 (раскрыть)
вчера в 22:49, ред.
Я не знаю может это шутка такая после Мартинеса начинают звать тренеров которые должны разгребать. Когда у Мартинеса был Лукаку, Стоунз, пиковый Миральяс в Эвертоне, он тренировал, а когда всех забрали, он ушел. Точно также уходит из сборной Бельгии когда пик многих игроков прошел.
Силва который провалился в Эвертоне, сейчас показывает в Фулхэме что он не физрук, а проблема была в самом Эвертоне.
Бенитес может собрать команду, но времени не так много чтобы собирать ее заново и под конец карьеры уходить из этой команды даже с потенциально выигранным трофеем.
Наверное Боаш, он помоложе, хоть и не так опытен как Бенитес. Ему можно хоть лет на 10 остаться в сборной Бельгии.
dok66
dok66
вчера в 22:26
Нужен тот , кто умеет строить команду . Смена поколений в сборной Бельгии запоздала , поэтому все довольно сложно .
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Roger Young (раскрыть)
вчера в 22:26, ред.
Это не будет не провалом, Рафа будет вкладывать душу в команду, а на это уйдут годы чтобы собрать боеспособную команду и при этом можно выиграть за этот период 2 крупных трофея, после чего Рафа завершит карьеру скорее всего. Лучше взять крепкий клуб с амбициями и претендовать на ушастого каждый сезон, шансов выиграть трофеи больше.
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 22:19, ред.
После Мартинеса неизвестно в каком состоянии сборная Бельгии каким был и Эвертон.
Куда предпочтительнее возглавить сборную Южной Кореи, где у игроков глаза горели в матчах с Ганой и Португалией.
А вообще сейчас лучше отдохнуть Рафе и набраться сил, ведь могут быть предпочтительнее варианты на клубном уровне. И они могут быть после окончания сезона.
Roger Young
Roger Young
вчера в 22:17
Только не Бенитес. Это будет провал
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 22:12
Бенитес реальный кандидат.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 