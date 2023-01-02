Бенитес и Виллаш-Боаш — кандидаты на пост главного тренера сборной Бельгии

1672685218

вчера, 21:46

Экс-тренер «Эвертона» и бывший наставник «Зенита» являются кандидатами на пост рулевого сборной Бельгии.

Оба специалиста на данный момент находятся без работы. Бенитес был уволен с поста тренера «ирисок» в январе 2022 года, а Виллаш-Боаш ушел из «Марселя» в феврале 2021-го. Ранее бельгийцев возглавлял Роберто Мартинес.

Королевская Бельгийская футбольная Ассоциация (RBFA) займется активной работой по поиску наставника национальной команды не раньше 10 января.