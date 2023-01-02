Бенитес и Виллаш-Боаш — кандидаты на пост главного тренера сборной Бельгии

Экс-тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес и бывший наставник «Зенита» Андре Виллаш-Боаш являются кандидатами на пост рулевого сборной Бельгии.
Оба специалиста на данный момент находятся без работы. Бенитес был уволен с поста тренера «ирисок» в январе 2022 года, а Виллаш-Боаш ушел из «Марселя» в феврале 2021-го. Ранее бельгийцев возглавлял Роберто Мартинес.
Королевская Бельгийская футбольная Ассоциация (RBFA) займется активной работой по поиску наставника национальной команды не раньше 10 января.
Куда предпочтительнее возглавить сборную Южной Кореи, где у игроков глаза горели в матчах с Ганой и Португалией.
А вообще сейчас лучше отдохнуть Рафе и набраться сил, ведь могут быть предпочтительнее варианты на клубном уровне. И они могут быть после окончания сезона.
Куда предпочтительнее возглавить сборную Южной Кореи, где у игроков глаза горели в матчах с Ганой и Португалией.
А вообще сейчас лучше отдохнуть Рафе и набраться сил, ведь могут быть предпочтительнее варианты на клубном уровне. И они могут быть после окончания сезона.
Силва который провалился в Эвертоне, сейчас показывает в Фулхэме что он не физрук, а проблема была в самом Эвертоне.
Бенитес может собрать команду, но времени не так много чтобы собирать ее заново и под конец карьеры уходить из этой команды даже с потенциально выигранным трофеем.
Наверное Боаш, он помоложе, хоть и не так опытен как Бенитес. Ему можно хоть лет на 10 остаться в сборной Бельгии.
Силва который провалился в Эвертоне, сейчас показывает в Фулхэме что он не физрук, а проблема была в самом Эвертоне.
Бенитес может собрать команду, но времени не так много чтобы собирать ее заново и под конец карьеры уходить из этой команды даже с потенциально выигранным трофеем.
Наверное Боаш, он помоложе, хоть и не так опытен как Бенитес. Ему можно хоть лет на 10 остаться в сборной Бельгии.