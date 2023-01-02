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ГлавнаяНовостиЗаграница: аренда игроковСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2022/2023

Роналду может вернуться в чемпионат Англии

вчера, 22:10

Нападающий Криштиану Роналду может вернуться в Английскую Премьер-Лигу.

Футболист ранее перешел в «Аль-Наср» из чемпионата Саудовской Аравии. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. В соглашении португальца есть пункт, согласно которому Роналду имеет право перейти в «Ньюкасл» на правах аренды, если «сороки» по итогам сезона смогут пробиться в Лигу чемпионов. Владеет английским клубом Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии.

Ранее стало известно, что Криштиану может сыграть в товарищеском матче против команды своего извечного соперника.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:39
Его в дверь..а он в окно...))

1.Если Ньюкасл без Роналду займёт лигочемпионское место...точно ли с ним станет сильнее ??...другими словами усиление ли это для нынешних сорок..???
2.Фонды фондами...но делать Роналду самым высокооплачиваемым игроком мира ради того чтоб в итоге он выступал за другой клуб - в чём фишка то ???
d286eg5qxff2
d286eg5qxff2
сегодня в 00:10
Красава если так получится будет круто,
A.S.A
A.S.A
сегодня в 00:02
Интересный вариант! Все предусмотрел, молодец! Сейчас пол годика погоняет в комфортных условиях, тепло хорошо, деньги капают, а летом есть большая вероятнось вернуться в АПЛ. Ньюкасл сейчас на хорошем ходу, и имеет хорошие шансы на то, чтоб по итогам сезона остаться в лигочемпионской четверке! В летнее ТО сороки усилятся и Роналду точно не станет лишнем в составе у Эдди Хау, с его то опытом выступлений на самом высоком уровне в той же самой ЛЧ! Ньюкасл так же получит дополнительные деньги за счет продажи атрибутики, да, денег у них сейчас больше всех, но ни кто не отменял ФФП, а тут как бы все легально будет.... У самого Роналду есть свой стимул, попытаться еще больше оторваться от Месси в голах в ЛЧ, поэтому считаю этот вариант отличным как для Ньюкасла, так и для Криштиану!
Н е э г о и с т
Н е э г о и с т
вчера в 23:59
Будулай в дороге... А-ха-ха-ха...
ABir
ABir
вчера в 23:41
А точно он нужен Ньюкаслу? Как - то сейчас они без него справляются.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 23:22
Эх, мечты...
KTSn
KTSn
вчера в 23:11
Надежды юношей питают
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:09
"Ньюкасл" на 3 месте в АПЛ. Всё может быть.
kindpennywise
kindpennywise
вчера в 23:06
Если это правда, то Роналду своему другу менеджеру должен ноги целовать за такой роскошный контракт.
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 22:56
"Унижаться, так до конца", новый девиз нарцисса!
Аль-Насра, аренда, Ньюкасл.. Укоры взрослых, насмешки ровесников.
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 22:56
Не успел перейти уже и там голову вскружил саудитам?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:55
Все может быть,может еще и поиграет в Англии.
Elliada
Elliada
вчера в 22:48
Как всегда. Паразитирует на чужих успехах. Большим трудом МЮ с шестого места вскарабкался сначала на третье, а потом на второе место, пришел Роналду и сразу же опустил их обратно. Сейчас Ньюкасл проводит, возможно, лучший сезон. Они могут попасть в ЛЧ. Но придет Роналду, для которого важно только собственная статистика, и снова опустит их в середину таблицы.

Даже не сомневаюсь, что если Ньюкасл пробьется в ЛЧ, то руководство Аль-Насра отпустит его в аренду. Ведь его подписали и ему заплатят 500 млрд не ради победы в чемпионате СА, а ради привлечения ЧМ.
drug01
drug01
вчера в 22:40
У него семь пятниц опять Англия ждёт
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