Роналду может вернуться в чемпионат Англии

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вчера, 22:10

Нападающий может вернуться в Английскую Премьер-Лигу.

Футболист ранее перешел в «Аль-Наср» из чемпионата Саудовской Аравии. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. В соглашении португальца есть пункт, согласно которому Роналду имеет право перейти в «Ньюкасл» на правах аренды, если «сороки» по итогам сезона смогут пробиться в Лигу чемпионов. Владеет английским клубом Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии.

Ранее стало известно, что Криштиану может сыграть в товарищеском матче против команды своего извечного соперника.