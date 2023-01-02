Роналду может вернуться в чемпионат Англии

Нападающий Криштиану Роналду может вернуться в Английскую Премьер-Лигу.
Футболист ранее перешел в «Аль-Наср» из чемпионата Саудовской Аравии. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. В соглашении португальца есть пункт, согласно которому Роналду имеет право перейти в «Ньюкасл» на правах аренды, если «сороки» по итогам сезона смогут пробиться в Лигу чемпионов. Владеет английским клубом Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии.
Ранее стало известно, что Криштиану может сыграть в товарищеском матче против команды своего извечного соперника.
Даже не сомневаюсь, что если Ньюкасл пробьется в ЛЧ, то руководство Аль-Насра отпустит его в аренду. Ведь его подписали и ему заплатят 500 млрд не ради победы в чемпионате СА, а ради привлечения ЧМ.
Даже не сомневаюсь, что если Ньюкасл пробьется в ЛЧ, то руководство Аль-Насра отпустит его в аренду. Ведь его подписали и ему заплатят 500 млрд не ради победы в чемпионате СА, а ради привлечения ЧМ.
1.Если Ньюкасл без Роналду займёт лигочемпионское место...точно ли с ним станет сильнее ??...другими словами усиление ли это для нынешних сорок..???
2.Фонды фондами...но делать Роналду самым высокооплачиваемым игроком мира ради того чтоб в итоге он выступал за другой клуб - в чём фишка то ???
1.Если Ньюкасл без Роналду займёт лигочемпионское место...точно ли с ним станет сильнее ??...другими словами усиление ли это для нынешних сорок..???
2.Фонды фондами...но делать Роналду самым высокооплачиваемым игроком мира ради того чтоб в итоге он выступал за другой клуб - в чём фишка то ???