«Манчестер Юнайтед» хочет взять в аренду Морату

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вчера, 23:11

Нападающий «Атлетико» может перейти в «Манчестер Юнайтед».

МЮ нуждается в усилении линии атаки, игрок «матрасников» рассматривается в качестве одного из вариантов. «Дьяволы» хотят взять испанца в аренду до конца сезона. Еще одним кандидатом является другой игрок «Атлетико» — Жоау Фелиш, но данный вариант имеет некоторые трудности.

Мората в текущем сезоне провел 20 официальных матчей за «Атлетико», забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи.