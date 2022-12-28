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«Манчестер Юнайтед» хочет взять в аренду Морату

вчера, 23:11

Нападающий «Атлетико» Альваро Мората может перейти в «Манчестер Юнайтед».

МЮ нуждается в усилении линии атаки, игрок «матрасников» рассматривается в качестве одного из вариантов. «Дьяволы» хотят взять испанца в аренду до конца сезона. Еще одним кандидатом является другой игрок «Атлетико» — Жоау Фелиш, но данный вариант имеет некоторые трудности.

Мората в текущем сезоне провел 20 официальных матчей за «Атлетико», забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи.

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протон
протон
сегодня в 00:38
Сам по себе Мората как бомбардир вариант крайне сомнительный, но в системе Тен Хага мог бы быть крайне полезен. Во всех командах Аякса у Тен Хага был центр форвард умеющий создавать пространство, способный играть спиной к чужим воротам и играющий на партнеров, Мората это тоже безусловно умеет, техничен, и опытен, и головой может сыграть, за это его и ценят, а отнюдь не за голеадорские рекорды. Так что я был бы обеими руками за эту аренду, думаю, получилось бы интересно.
Как аренда до конца сезона - отличная сделка.
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