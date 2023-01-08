Для «Зенита» предусмотрены пониженные отступные на выкуп Писарского

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сегодня, 09:51

В контракт (Сычевого) с «Крыльями Советов» включены отступные в размере 200 млн рублей для «Зенита» и 1 млрд рублей для других клубов. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией.

Также известно, что первые полтора сезона клубы не смогут выкупить форварда за отступные, так как в этот период данный пункт контракта действовать не будет.