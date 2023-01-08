Для «Зенита» предусмотрены пониженные отступные на выкуп Писарского

В контракт Владимира Писарского (Сычевого) с «Крыльями Советов» включены отступные в размере 200 млн рублей для «Зенита» и 1 млрд рублей для других клубов. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией.
Также известно, что первые полтора сезона клубы не смогут выкупить форварда за отступные, так как в этот период данный пункт контракта действовать не будет.
Наверняка уже весь изъелся против серых схем и сговоров.
А тут Зенит и просто "в контракте предусмотрено", всё нормально... двойные стандарты?
Наверняка уже весь изъелся против серых схем и сговоров.
А тут Зенит и просто "в контракте предусмотрено", всё нормально... двойные стандарты?
И как потом верить, что наш футбол кристально чистый?
И как потом верить, что наш футбол кристально чистый?
Зениту Писарский нужен в 5 раз меньше чем остальным клубам РПЛ....
Потому и цена в 5 раз меньше...
Зениту Писарский нужен в 5 раз меньше чем остальным клубам РПЛ....
Потому и цена в 5 раз меньше...