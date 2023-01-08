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Для «Зенита» предусмотрены пониженные отступные на выкуп Писарского

сегодня, 09:51

В контракт Владимира Писарского (Сычевого) с «Крыльями Советов» включены отступные в размере 200 млн рублей для «Зенита» и 1 млрд рублей для других клубов. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией.

Также известно, что первые полтора сезона клубы не смогут выкупить форварда за отступные, так как в этот период данный пункт контракта действовать не будет.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 13:34
Не знаю существует ли такая практика где-то еще. но это выглядит как ограничение конкуренции. Если такой пункт реально прописан в контракте, то этим делом, по идее, должна заняться ФАС. Правда, я не сомневаюсь, что если ФАС и займется этим, то ничего не найдут противозаконного.
makkie
makkie ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 13:15
Валер, а что бы ты говорил, если такая поблажка была в пользу Спартака?
Наверняка уже весь изъелся против серых схем и сговоров.
А тут Зенит и просто "в контракте предусмотрено", всё нормально... двойные стандарты?
makkie
makkie
сегодня в 13:14
Я смотрю Зенит снова играет "по-честному".
И как потом верить, что наш футбол кристально чистый?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 12:30
"Хитрый маневр"-сказал бы полководец. "Заметают следы"- сказал бы Шерлок Холмс. "Обьегорили всех"- скажу просто я).
Брулин
Брулин
сегодня в 12:25
У "ЗЕНИТА" тяжёлая ситуация, ему фора
Сп62
Сп62
сегодня в 12:04
Сделали скидку из-за тяжёлого финансового состояния покупателя.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 10:46
Всё по-честноку...
Зениту Писарский нужен в 5 раз меньше чем остальным клубам РПЛ....
Потому и цена в 5 раз меньше...
lotsman
lotsman ответ Миша Волк (раскрыть)
сегодня в 10:46
В каждой избушке свои погремушки.))
Миша Волк
Миша Волк ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 10:36
У меня фамилия мамы от первого брака, Волк мой творческий псевдоним, так вот легче жениться и взять фамилию жены, чем поменять данную с рождения...И вообще редко кто меняет фамилию на фамилию отчима, какой бы он родной не был...ИМХО...
lotsman
lotsman ответ Миша Волк (раскрыть)
сегодня в 10:31
Сычевой, фамилия при рождении. Писарский, фамилия отчима, который его вырастил.
Ali_Hazard
Ali_Hazard
сегодня в 10:04
Как "удивительно"
Миша Волк
Миша Волк
сегодня в 09:58
Он чего замуж вышел за Писарского?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:56
Имеют право, раз в контракте предусмотрено...
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