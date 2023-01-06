Талант «Бенфики», серб из «Хетафе», игрок сборной Марокко. Топ-легионеры могут оказаться в РПЛ

1673029180

вчера, 21:19

Вариантов не так много.

Клубы РПЛ изолированы от еврокубков и лишаются легионеров – но некоторые все равно пытаются привезти игроков из Европы в российский чемпионат. Рассказываем, кого из перспективных или статусных иностранцев мы можем увидеть в Премьер-Лиге этой весной.

Неманья Максимович

На серба, который в составе национальной команды выступил на чемпионате мира 2022, претендует «Спартак». Кандидатуру хавбека продвигает спортивный директор Пол Эшуорт, но главный тренер Гильермо Абаскаль препятствует сделке.

С фигурой полузащитника «Хетафе» связаны определенные риски – это игрок под агрессивный футбол, завязанный на защите. Неманья хорош в отборе, но функционал в продвижении мяча ограничивается пасом ближнему. Для нынешнего «Спартака» более важна как раз игра в пас. С другой стороны, в текущей ситуации найти добротного плеймейкера, которого не смутит отсутствие еврокубков, почти невозможно.

По последним сообщениям, Максимович отказал «Эспаньолу», хотя те были готовы заплатить «Хетафе» запрашиваемые клубом 5 миллионов евро. Также сообщается, что за все время переговоров в московском клубе не пришли к единому мнению, стоит ли брать 27-летнего серба. Тяжело переговоры продвигаются еще и потому, что стороны до сих пор не договорились по сумме компенсации за игрока.

Томаш Тавареш

Выпускник академии «Бенфики» — самородок для российских клубов. С крайним защитником в недавнем прошлом в «Базеле» работал Абаскаль – испанец знает сильные стороны 21-летнего португальца, а потому обратился к руководству «Спартака» с просьбой приобрести футболиста.

По последней информации, переговоры Томаш ведет сразу с несколькими командами, но «красно-белые» ближе всего к его подписанию – сообщалось, что москвичи предлагают молодому латералю контракт с зарплатой 1-1,2 миллиона евро без учета бонусов. С «Бенфикой» боссы коллектива еще не обговорили формат сделки – это будет либо полноценный трансфер, либо аренда.

Для «Спартака» приобретение перспективного крайнего защитника – большой плюс. У команды дефицит на правом и левом фланге обороны – а Тавареш может играть и там, и там.

Правда, есть свои риски – разрыв крестообразных связок в конце предыдущего сезона. В текущей кампании португалец не сыграл еще ни одного матча. Большой вопрос, в каком состоянии сейчас находится Томаш. Хотя от повреждения защитник почти вылечился, а до этого показывал стабильно высокий уровень – по меркам РПЛ так точно.

Корай Гюнтер

28-летний немецкий центральный защитник уже давно находится в шорт-листе российских грандов. Сообщалось, что Корай входил в сферу интересов «Спартака» и ЦСКА , но «армейцы» в ноябре отказались от его подписания, так как игрок продлил контракт с «Вероной».

Позднее говорилось о нежелании самого центрбека ехать в Россию из-за истории с возможным переходом в Азиатскую футбольную конфедерацию.

Сейчас на горизонте появляется вариант с «Локомотивом» — боссы «красно-зеленых» считают, что Гюнтер усилит молодой состав клуба. Притом интерес «железнодорожников» подтвердил и агент 28-летнего футболиста.

Для «Локо» это было бы объективным усилением, тем более после ухода Тина Едвая. Корай длительное время выступал в Турции и Италии – в сезоне 2018/19 приехал в «Дженоа», после чего оказался в «Вероне». Для «желто-синих» немец – стопроцентный игрок основы, но в их заявке и без него есть достаточно центрбеков. Так что договориться будет не так сложно.

Джавад Эль-Ямик

Центральный защитник был основным в сборной Марокко на стадии плей-офф чемпионата мира 2022, но еще не успел сыграть за «Вальядолид» после возвращения.

Первым на 30-летнего марокканца вышел «Локомотив». Боссы «железнодорожников» хотят договориться с испанским коллективом на аренду игрока с правом выкупа за 4 миллиона евро. Но позднее в переговоры вклинился «Спартак» — они хотят перехватить Джавада у конкурента.

Агент игрока Андреа Д'Амико сообщает, что на предложение «красно-зеленых» они уже ответили отказом. Зато слухи об интересе «красно-белых» представитель Эль-Ямика подтверждает.

Центр обороны – уж точно та позиция, на которую «Спартаку» требуется усиление. Летом москвичи потеряли Самуэля Жиго и не приобрели сопоставимую замену. В распоряжении Абаскаля и так есть Руслан Литвинов, Георгий Джикия, Павел Маслов и Никита Чернов, но приобретение марокканца добавит глубины скамейки – к тому же конкуренция будет более качественная.

Рожерио

Бразильский латераль высоко котируется порталом Transfermarkt – в 5,8 миллионов евро. Он довольно молодой (24 года), но проводит уже шестой сезон в составе «Сассуоло», который выступает в Серии А. Осложняет ситуацию с переговорами интерес другого клуба – на приобретение Рожерио также нацелена «Ницца» из чемпионата Франции.

У последних есть весомый аргумент в виде возможности играть в еврокубках. Правда, когда «орлята» туда вернутся, большой вопрос – в текущем сезоне Лиги 1 «Ницца» занимает 10-е место по итогам 17 туров, а отставание от топ-5 составляет 12 очков.

Успешный исход переговоров для «Спартака» не так вероятен – конкретики в инсайдах нет никакой. Хотя если москвичам удастся подписать Тавареша, задачу уже можно считать решенной.