Иван вернётся в Россию и продолжит выступать за «Зенит»

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сегодня, 09:08

Голкипер , арендованный «Зенитом» у «Коринтианса» до конца сезона, вернулся в Бразилию. Некоторые СМИ предположили, что вратарь больше не будет выступать в России.

Однако агент футболиста Луис Фернандо Гарсия опроверг слухи: «Иван вернется в „Зенит“».