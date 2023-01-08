Иван вернётся в Россию и продолжит выступать за «Зенит»

Голкипер Иван Куарежма, арендованный «Зенитом» у «Коринтианса» до конца сезона, вернулся в Бразилию. Некоторые СМИ предположили, что вратарь больше не будет выступать в России.
Однако агент футболиста Луис Фернандо Гарсия опроверг слухи: «Иван вернется в „Зенит“».
Мужчин 110 634 432...плюс Неймар...
Мужчин в возрасте от 19-ти до 32-х лет - 37 млн...
Из них умеющих играть в футбол - 21 млн..
Из них..готовых уехать - 19 млн...
Из них..на свободе - 18,5 млн...
Из них попадающих под рифму "Иван-Мантуан" всего 4 млн...
....короче Медведеву надо поторопиться...а то всех раскупят.....
....для ускорения процесса...пока межсезонье...выделил бы клубный самолёт...правила футбола и контракты кандидаты могли бы в полёте изучать....
Мужчин 110 634 432...плюс Неймар...
Мужчин в возрасте от 19-ти до 32-х лет - 37 млн...
Из них умеющих играть в футбол - 21 млн..
Из них..готовых уехать - 19 млн...
Из них..на свободе - 18,5 млн...
Из них попадающих под рифму "Иван-Мантуан" всего 4 млн...
....короче Медведеву надо поторопиться...а то всех раскупят.....
....для ускорения процесса...пока межсезонье...выделил бы клубный самолёт...правила футбола и контракты кандидаты могли бы в полёте изучать....