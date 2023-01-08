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Иван вернётся в Россию и продолжит выступать за «Зенит»

сегодня, 09:08

Голкипер Иван Куарежма, арендованный «Зенитом» у «Коринтианса» до конца сезона, вернулся в Бразилию. Некоторые СМИ предположили, что вратарь больше не будет выступать в России.

Однако агент футболиста Луис Фернандо Гарсия опроверг слухи: «Иван вернется в „Зенит“».

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 10:22
Пусть играет если он достоин этого
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:58, ред.
Население Бразилии на текущий день составляет 217 665 448 человек.
Мужчин 110 634 432...плюс Неймар...
Мужчин в возрасте от 19-ти до 32-х лет - 37 млн...
Из них умеющих играть в футбол - 21 млн..
Из них..готовых уехать - 19 млн...
Из них..на свободе - 18,5 млн...
Из них попадающих под рифму "Иван-Мантуан" всего 4 млн...
....короче Медведеву надо поторопиться...а то всех раскупят.....
....для ускорения процесса...пока межсезонье...выделил бы клубный самолёт...правила футбола и контракты кандидаты могли бы в полёте изучать....
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 09:48
Это новость типа расслабьтесь ребята в зенит все возвращаются.
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 09:47
у Зенита никогда не было приличного вратаря и таких иванов у нас вагон и маленькая тележка и ещё так интересно излагают мол он вернётся и продолжит выступать а он что выступал что ли? вернётся посидеть это другое дело и вообще эти бразильцы уже надоели всех их надо куда нибудь отправить
lotsman
lotsman
сегодня в 09:46
Утиный сезон продолжается. Он улетел, но обещал вернуться.
ABir
ABir ответ ЮЗИК (раскрыть)
сегодня в 09:40
Надо влить свежую кровь питерскую диаспору бразильцев
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 09:12
Неужели у нас в России вратари закончились нормальные
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