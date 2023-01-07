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Сын олигарха, экс-игроки сборных России и Украины. Они встретили 2023 год свободными агентами

вчера, 18:09
Жирков Юрий
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Дзюба Артём
Дзюба Артём
Нападающий
Жирков Юрий
Жирков Юрий
Защитник
Ракицкий Ярослав
Ракицкий Ярослав
Защитник

Качественное усиление не обойдется дорого.

Юрий Жирков, левый защитник, 39 лет

После того как опытный футболист покинул «Химки», слухов о претендентах на него было минимум. Летом и вовсе появилась информация, что защитник завершил карьеру, но не хочет объявлять об этом официально. Возможно, наступила усталость от футбола – карьера Юрия была богата на новые вызовы (играл за «Динамо», «Спартак», ЦСКА, «Зенит», успел съездить в Англию – в «Челси»).

Хотя и в возрасте 37 лет Жирков защищал цвета «Зенита» — в чемпионской команде погоды не портил, что уже говорит о многом. Теперь многолетний лидер российских грандов имеет право на щедрый контракт и беззаботную футбольную пенсию в команде-середняке.

Артем Дзюба, нападающий, 34 года

У форварда не сложилось турне в Европу. Запросы Артема были под стать чемпиону России – он выбил себе контракт с одним из лидеров текущего чемпионата Турции. Вариант казался идеальным – игровое время, большая зарплата, турнир, в котором любят возрастных футболистов.

Но Дзюба оказался не готов согласиться на статус игрока запаса. После двух матчей в стартовом составе 34-летний нападающий оказался на скамейке и выходил на поле во втором тайме (или вообще не выходил). Гол в ворота «Фенербахче» в дебютной встрече так и остался самым ярким впечатлением от сотрудничества с «Демирспором» — в ноябре стороны договорились о расторжении соглашения.

В промежутке между уходом из команды и открытием трансферного окна российского нападающего успели сосватать в «Рубин», «Торпедо», недавно говорилось о вариантах с турецким «Сивасспором» и «Пари НН». Но если в прошлом лидер сборной России продолжит позиционировать себя как элитного исполнителя, то новую команду он себе найдет нескоро.

Иван Новосельцев, центральный защитник, 31 год

В лучшей форме Иван был, пока играл за «Ростов» под руководством Курбана Бердыева – там его заприметил «Зенит». Но в клубе из Санкт-Петербурга стало ясно: Новосельцев – один из тех игроков, которые крайне эффективны лишь в системе многолетнего наставника «Рубина».

Притом защитник довольно долго держался на контракте с «сине-бело-голубыми» – те отдавали его в аренду «Арсеналу», «Анжи», обратно «Ростову». В 2019 году Новосельцев окончательно распрощался с «Зенитом» и отправился в «Сочи», затем – снова к тулякам.

Теперь центрбек почти год остается без команды – с «Арсеналом» он расторг контракт еще в апреле. Хотя завершать карьеру, по сообщениям СМИ, футболист не намерен – все же попробует найти себе новый клуб. Правда, инсайдов о претендентах на Ивана совсем нет.

Игорь Смольников, правый защитник, 34 года

Латераль с Урала после ухода из «Зенита» успел опробовать клубы разного калибра. Сезон провел в «Краснодаре» — занял с командой 10-е место в Премьер-Лиге по итогам сезона-2020/21. Съездил в тульский «Арсенал» — упал еще ниже. Прошлым летом Игорь оказался в «Торпедо», которое только вышло из Первой лиги и нуждалось в игроках с опытом игры на высшем уровне.

Но незадолго до открытия трансферного окна боссы москвичей почему-то решили расторгнуть контракт с игроком. Решение совсем непонятное – в составе аутсайдера чемпионата возрастной защитник был лидером, несколько раз признавался лучшим игроком матча, успел забить 1 гол и отдать 1 голевую. Вряд ли у «автозаводцев» достаточно качественных игроков на эту позицию.

Зимой Игорь приступит к поиску новой команды. Можно рассмотреть вариант с возвращением в родные края – футболист родился в Каменске-Уральском, неподалеку от Екатеринбурга. За «Урал» Смольников уже играл – почему бы снова не примерить футболку «шмелей», которые с 2009 года успели вырасти в крепкого середняка Премьер-Лиги?

Ярослав Ракицкий, центральный защитник, 33 года

Это главный лот среди свободных агентов, которые могут оказаться в клубе РПЛ. Украинец уже разозлил соотечественников, когда подписал контракт с «Зенитом». И наверняка оставался бы с «сине-бело-голубыми», если бы не возникшие в конце февраля-начале марта семейные обстоятельства.

Летом все ожидали возвращения Ярослава в «Шахтер», но в последний момент он выбрал турецкий «Адана Демирспор». В Турции 33-летний центрбек тоже быстро стал основным – и все равно решил покинуть клуб в начале декабря.

После ухода Деяна Ловрена «Зениту» понадобится такой же опытный игрок в центр обороны – петербуржцы получат от «Коринтианса» Роберта Ренана за Юри Альберто, но ему 19 лет. Так что вариант вернуться в Россию у Ярослава остается.

Никита Хайкин, вратарь, 27 лет

Вероятность того, что голкипер поедет в российский клуб стремится к нулю – в первую очередь он рассматривает варианты с командами из Европы. Никита быстро вырос в первого номера «Будё-Глимт» и дважды привел коллектив к чемпионству в первенстве Норвегии.

Теперь россиянин посчитал, что норвежский этап его карьеры подходит к логическому завершению. Еще в ноябре появлялись слухи, что Хайкин привлек внимание «Эвертона» и лично главного тренера «ирисок» Фрэнка Лэмпарда.

Прямо сейчас в России сын олигарха мог бы претендовать на клуб, который борется за попадание в топ-5, но ключевое требование Никиты – участие в еврокубках. РПЛ такой возможности не дает, а при переходе в АФК не даст и в ближайшей перспективе.

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ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ rubin kazzzan (раскрыть)
вчера в 20:29
Вот он то и один из самых отстойных в этом списке.
Сергей19
Сергей19
вчера в 19:49
Смольников давай в Балтику
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 19:30
Кому они нужны!??? Новосельцева ещё можно подписать середняку рпл
Гость
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