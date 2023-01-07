Сын олигарха, экс-игроки сборных России и Украины. Они встретили 2023 год свободными агентами

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вчера, 18:09

Качественное усиление не обойдется дорого.

Юрий Жирков, левый защитник, 39 лет

После того как опытный футболист покинул «Химки», слухов о претендентах на него было минимум. Летом и вовсе появилась информация, что защитник завершил карьеру, но не хочет объявлять об этом официально. Возможно, наступила усталость от футбола – карьера Юрия была богата на новые вызовы (играл за «Динамо», «Спартак», ЦСКА , «Зенит», успел съездить в Англию – в «Челси»).

Хотя и в возрасте 37 лет Жирков защищал цвета «Зенита» — в чемпионской команде погоды не портил, что уже говорит о многом. Теперь многолетний лидер российских грандов имеет право на щедрый контракт и беззаботную футбольную пенсию в команде-середняке.

Артем Дзюба, нападающий, 34 года

У форварда не сложилось турне в Европу. Запросы Артема были под стать чемпиону России – он выбил себе контракт с одним из лидеров текущего чемпионата Турции. Вариант казался идеальным – игровое время, большая зарплата, турнир, в котором любят возрастных футболистов.

Но Дзюба оказался не готов согласиться на статус игрока запаса. После двух матчей в стартовом составе 34-летний нападающий оказался на скамейке и выходил на поле во втором тайме (или вообще не выходил). Гол в ворота «Фенербахче» в дебютной встрече так и остался самым ярким впечатлением от сотрудничества с «Демирспором» — в ноябре стороны договорились о расторжении соглашения.

В промежутке между уходом из команды и открытием трансферного окна российского нападающего успели сосватать в «Рубин», «Торпедо», недавно говорилось о вариантах с турецким «Сивасспором» и «Пари НН». Но если в прошлом лидер сборной России продолжит позиционировать себя как элитного исполнителя, то новую команду он себе найдет нескоро.

Иван Новосельцев, центральный защитник, 31 год

В лучшей форме Иван был, пока играл за «Ростов» под руководством Курбана Бердыева – там его заприметил «Зенит». Но в клубе из Санкт-Петербурга стало ясно: Новосельцев – один из тех игроков, которые крайне эффективны лишь в системе многолетнего наставника «Рубина».

Притом защитник довольно долго держался на контракте с «сине-бело-голубыми» – те отдавали его в аренду «Арсеналу», «Анжи», обратно «Ростову». В 2019 году Новосельцев окончательно распрощался с «Зенитом» и отправился в «Сочи», затем – снова к тулякам.

Теперь центрбек почти год остается без команды – с «Арсеналом» он расторг контракт еще в апреле. Хотя завершать карьеру, по сообщениям СМИ , футболист не намерен – все же попробует найти себе новый клуб. Правда, инсайдов о претендентах на Ивана совсем нет.

Игорь Смольников, правый защитник, 34 года

Латераль с Урала после ухода из «Зенита» успел опробовать клубы разного калибра. Сезон провел в «Краснодаре» — занял с командой 10-е место в Премьер-Лиге по итогам сезона-2020/21. Съездил в тульский «Арсенал» — упал еще ниже. Прошлым летом Игорь оказался в «Торпедо», которое только вышло из Первой лиги и нуждалось в игроках с опытом игры на высшем уровне.

Но незадолго до открытия трансферного окна боссы москвичей почему-то решили расторгнуть контракт с игроком. Решение совсем непонятное – в составе аутсайдера чемпионата возрастной защитник был лидером, несколько раз признавался лучшим игроком матча, успел забить 1 гол и отдать 1 голевую. Вряд ли у «автозаводцев» достаточно качественных игроков на эту позицию.

Зимой Игорь приступит к поиску новой команды. Можно рассмотреть вариант с возвращением в родные края – футболист родился в Каменске-Уральском, неподалеку от Екатеринбурга. За «Урал» Смольников уже играл – почему бы снова не примерить футболку «шмелей», которые с 2009 года успели вырасти в крепкого середняка Премьер-Лиги?

Ярослав Ракицкий, центральный защитник, 33 года

Это главный лот среди свободных агентов, которые могут оказаться в клубе РПЛ . Украинец уже разозлил соотечественников, когда подписал контракт с «Зенитом». И наверняка оставался бы с «сине-бело-голубыми», если бы не возникшие в конце февраля-начале марта семейные обстоятельства.

Летом все ожидали возвращения Ярослава в «Шахтер», но в последний момент он выбрал турецкий «Адана Демирспор». В Турции 33-летний центрбек тоже быстро стал основным – и все равно решил покинуть клуб в начале декабря.

После ухода Деяна Ловрена «Зениту» понадобится такой же опытный игрок в центр обороны – петербуржцы получат от «Коринтианса» Роберта Ренана за Юри Альберто, но ему 19 лет. Так что вариант вернуться в Россию у Ярослава остается.

Никита Хайкин, вратарь, 27 лет

Вероятность того, что голкипер поедет в российский клуб стремится к нулю – в первую очередь он рассматривает варианты с командами из Европы. Никита быстро вырос в первого номера «Будё-Глимт» и дважды привел коллектив к чемпионству в первенстве Норвегии.

Теперь россиянин посчитал, что норвежский этап его карьеры подходит к логическому завершению. Еще в ноябре появлялись слухи, что Хайкин привлек внимание «Эвертона» и лично главного тренера «ирисок» Фрэнка Лэмпарда.