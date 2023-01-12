ФИФА объявила претендентов на премию Пушкаша

ФИФА объявила номинантов на премию Ференца Пушкаша.
Награда присуждается автору самого красивого гола. Она была учреждена в 2009 году.
Список претендентов:
Марио Балотелли: «Адана Демирспор» — «Гёзтепе» (Турецкая Суперлига, 22 мая 2022 года).
Амандин Анри: «Барселона» — «Лион» (женская Лига чемпионов, 21 мая 2022 года).
Тео Эрнандес: «Милан» — «Аталанта» (Серия А, 15 мая 2022 года).
Алу Куол: Ирак — Австралия (Кубок Азии до 23 лет, 4 июня 2022 года).
Килиан Мбаппе: Аргентина — Франция (финал ЧМ-2022, 18 декабря 2022 года).
Франсиско Гонсалес: «Сентраль Кордоба» — «Росарио Сентраль» (Аргентинская Суперлига, 1 августа 2022 года).
Марцин Олекси: «Варта Познань» — «Сталь Мелец» (Польская Экстракласса, 6 ноября 2022 года).
Сальма Параллуэло: «Барселона» — «Вильярреал» (женский чемпионат Испании, 2 апреля 2022 года).
Димитри Пайет: «Марсель» — ПАОК (Лига конференций, 7 апреля 2022 года).
Ришарлисон: Бразилия — Сербия (групповой этап ЧМ-2022, 24 ноября 2022 года).
Алессия Руссо: Англия — Швеция (полуфинал женского чемпионата Европы, 26 июля 2022 года).