ФИФА объявила претендентов на премию Пушкаша

1673545091

вчера, 20:38

ФИФА объявила номинантов на премию Ференца Пушкаша.

Награда присуждается автору самого красивого гола. Она была учреждена в 2009 году.

Список претендентов:

: «Адана Демирспор» — «Гёзтепе» (Турецкая Суперлига, 22 мая 2022 года).

Амандин Анри: «Барселона» — «Лион» (женская Лига чемпионов, 21 мая 2022 года).

: «Милан» — «Аталанта» (Серия А, 15 мая 2022 года).

Алу Куол: Ирак — Австралия (Кубок Азии до 23 лет, 4 июня 2022 года).

: Аргентина — Франция (финал ЧМ -2022, 18 декабря 2022 года).

: «Сентраль Кордоба» — «Росарио Сентраль» (Аргентинская Суперлига, 1 августа 2022 года).

Марцин Олекси: «Варта Познань» — «Сталь Мелец» (Польская Экстракласса, 6 ноября 2022 года).

Сальма Параллуэло: «Барселона» — «Вильярреал» (женский чемпионат Испании, 2 апреля 2022 года).

: «Марсель» — ПАОК (Лига конференций, 7 апреля 2022 года).

: Бразилия — Сербия (групповой этап ЧМ -2022, 24 ноября 2022 года).

Алессия Руссо: Англия — Швеция (полуфинал женского чемпионата Европы, 26 июля 2022 года).