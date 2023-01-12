Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призы

ФИФА объявила претендентов на премию Пушкаша

вчера, 20:38

ФИФА объявила номинантов на премию Ференца Пушкаша.

Награда присуждается автору самого красивого гола. Она была учреждена в 2009 году.

Список претендентов:

Марио Балотелли: «Адана Демирспор» — «Гёзтепе» (Турецкая Суперлига, 22 мая 2022 года).

Амандин Анри: «Барселона» — «Лион» (женская Лига чемпионов, 21 мая 2022 года).

Тео Эрнандес: «Милан» — «Аталанта» (Серия А, 15 мая 2022 года).

Алу Куол: Ирак — Австралия (Кубок Азии до 23 лет, 4 июня 2022 года).

Килиан Мбаппе: Аргентина — Франция (финал ЧМ-2022, 18 декабря 2022 года).

Франсиско Гонсалес: «Сентраль Кордоба» — «Росарио Сентраль» (Аргентинская Суперлига, 1 августа 2022 года).

Марцин Олекси: «Варта Познань» — «Сталь Мелец» (Польская Экстракласса, 6 ноября 2022 года).

Сальма Параллуэло: «Барселона» — «Вильярреал» (женский чемпионат Испании, 2 апреля 2022 года).

Димитри Пайет: «Марсель» — ПАОК (Лига конференций, 7 апреля 2022 года).

Ришарлисон: Бразилия — Сербия (групповой этап ЧМ-2022, 24 ноября 2022 года).

Алессия Руссо: Англия — Швеция (полуфинал женского чемпионата Европы, 26 июля 2022 года).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ФИФА объявила 5 претендентов на звание лучшего вратаря 2022 года
Вчера, 20:03
ФИФА объявила претендентов на звание лучшего тренера 2022 года
Вчера, 19:39
ФИФА объявила номинантов на звание лучшего футболиста 2022 года
Вчера, 18:53
ОфициальноФутболистом года в Швеции стал 22-летний полузащитник
29 декабря 2022 Фото
ОфициальноНазван лучший сербский футболист 2022 года
28 декабря 2022
Месси стал почётным гражданином аргентинского города Фунес
27 декабря 2022 Фото
Сортировать
Все комментарии
kindpennywise
kindpennywise
сегодня в 00:34
Эээээ! Где Абубакар!?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:18, ред.
Кудряшов.
zooveterinar
zooveterinar ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 00:00
Чудят,как хотят,своя мафия!!!
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 23:38
Хоть о Балотелли все вспомнят)
Incredulous
Incredulous
вчера в 23:30
Интересно, по каким критериям определяется самый красивый гол, чисто по эстетическим, или учитывается значимость и уровень турнира или чемпионата, в котором был забит гол. Если не учитывается, тогда по-честному нужно сюда включать голы со вторых-третьих-четвертых девизионов, а если уровень турнира все же имеет значение, то как тогда в одном списке могут одновременно находится голы с ЧМ и к примеру голы с Польская Экстракласса?
протон
протон
вчера в 22:33
Было бы круто для сайта сделать нарезки в видео голов.
dok66
dok66
вчера в 22:30
Сколько людей , столько и мнений . Нельзя среди голов найти супер супер лучший. Их как минимум 10 !
протон
протон
вчера в 22:30
Марио Балотелли ...
Талантом он располагал не меньшим (если не большим), чем другие перечисленные, но распорядился им просто непутёво, безалаберно.
Мои претенденты:
1) Тео Эрнандес - крутейший проход в топовом чемпионате в топовом матче
2) Alou Kuol / Ришарлисон - неповторимый гол ударом скорпионом / эффектный удар через себя на ЧМ
3) Пайет - шикарный дальний удар.
Мбаппе гол в касание в числе лучших? таких тысячи забиваются по всем чемпионатам.
баск
баск
вчера в 21:30, ред.
По какому принципу они там голы отбирают??

Балотелли в тот день забил целых 5 банок, но все они как один- с близкой дистанции, простецкие как три рубля, в ворота команды без обороны, вылетевшей из лиги..

Где они в этих голах красоту нашли?..)
Великий Пуховик
Великий Пуховик
вчера в 21:11
Частенько побеждают голы из разных малоизвестных лиг. У женщин отдельный приз или вместе с мужчинами? Если совмещённый, то в этом году может и женщина победить.
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 20:49
Отдайте бразильцу, пусть дальше танцует.
Zak11
Zak11
вчера в 20:49
Ришарлисон
DXTK
DXTK
вчера в 20:47
Тут наверно Мбаппе все же гол в финале ЧМ, вторым наверно станет Ришарлисон. Кто-то из них двоих и разыграет награду Пушкаша.
KTSn
KTSn
вчера в 20:46
Ришарлисон
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 