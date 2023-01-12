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ФИФА объявила претендентов на звание лучшего тренера 2022 года

вчера, 19:39

ФИФА объявила номинантов на звание лучшего тренера 2022 года.

Награда The Best FIFA Football Coach присваивается с 2016 года.

В список претендентов попали: Карло Анчелотти («Реал»), Дидье Дешам (сборная Франции), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Валид Реграги (сборная Марокко), Лионель Скалони (сборная Аргентины).

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Все комментарии
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:43
Да да!
Capral
Capral ответ Deville (раскрыть)
сегодня в 00:41
Конечно, можно и так сказать. Но Анчелотти, видиться мне более достойным.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:40
Чтоб народ не ругался. )
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 00:39
Спасибо, Уважаемый! Маленько ошибся...
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:37
Гениально!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:15, ред.
Карпин.
Incredulous
Incredulous
вчера в 23:41
Почему все спорят только об Анчелотти и Скалони? Как по мне самое прорывное достижение этого года было у Валида Реграги со сборной Марокко.
Саня Утробин
Саня Утробин
вчера в 23:28
папа Карло
Mark Luik
Mark Luik
вчера в 22:21
Награду заслуживает взять тренер Марокко,такую игру закатали, отправили домой бельгию, испанию, португалию трех главных фаворитов мира, даже Аргентина весь путь прошли из топ 10 францию и голландию и то обеих по пенальти
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 22:19
Скалони
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:04, ред.
Лучшим тренером должен быть признан тот, кто привёл команду к титулу ЧМ. В сезоны между Мундиалями такой тренер может быть выбран по иным результатам.
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 20:57
В любом случае Лионель выиграет приз, будь он Месси или Скалони. Заслуженно!!!
DXTK
DXTK
вчера в 20:39
Лучшего тренера тут однозначно Анчелотти заберет , у него рекордный кубок ЛЧ в карьере, и золотой дубль с Реалом, хотя я бы вручил Скалони, все же титулы ЧМ не каждый год выигрывают. Остальные кандидаты, просто чтобы расширить список.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:34
а где месси?
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:22
Маленькое уточнение:и не полуфинал, а четвертьфинал.
Deville
Deville ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:12, ред.
тогда лч не анчелотти выиграл, ее затащил бензема. потому что в каждом матче плейофф реал со скрипом проходил , в камбеках , реально везло.
y4v5eyf7k5yt
y4v5eyf7k5yt
вчера в 20:03
Надо выбрать лучшего хорошо подумать
pomor45
pomor45
вчера в 20:03
Чемпион Мира лучший. Финальная точка всегда является решающей. ЧМ - это итог, как результат на табло. Что тут обсуждать?
Capral
Capral ответ Deville (раскрыть)
вчера в 19:59, ред.
Речь идет о лучшем тренере 2022, а не за последние два года. Полуфинал и финал, Скалони выиграл по пенальти.
Capral
Capral
вчера в 19:56
Скалони, грамотно провёл только одну игру- финал. Но своей заменой ди Марии, он мог сильно погореть. Поэтому, как по мне, лучший- Анчелотти! Он- воистину незаурядный тренер!!!
Deville
Deville
вчера в 19:52, ред.
ну наверно тут отдадут награду деду, хотя что он такого сделал за последние время, просто выиграл очередную чашку в карьере для себя и Реала. мне кажется тренером года должен быть признан Скалони, который второй год подряд со сборной Аргентиной берет главный трофей, в прошлом был кубок Америки, теперь Чемпионат Мира.

но награду отдадут итальянцу. причиной может быть не только победа в ЛЧ, но и личный рекорд, больше чем у него кубков ни у одного из тренеров нету. плюс предпочтение отдают всегда европейцам.
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:52, ред.
На мой субъективный взгляд лучшим тренером 2022 года однозначно является Карло Анчелотти. Статистика побед в различных турнирах, тому яркое подтверждение ! Команда уверенно играла по ходу всего чемпионата и обеспечила себе 1-е место за несколько туров до конца , став чемпионами Испании.
Еврокубковая компания завершилась для "сливочных" триумфом - команда в 14-й раз в истории стала обладателем кубка Лиги чемпионов.
А также выиграла Суперкубок Испании !
Так что здесь без всякого сомнения, лучший Папа Карло !
Capral
Capral
вчера в 19:51, ред.
Самый вероятный претендент наверное Скалони. Почему Дешам оказался в этом списке? Да и присутствие Гварда, тоже не очень понятно. Анчелотти- однозначно! Я бы, лучшим назвал именно Анчелотти.
Elliada
Elliada
вчера в 19:43
Скалони возьмет. Анчелотти выиграл ЛЧ, но Лео практически без опыта выиграл ЧМ. И состав у Аргентины хуже, чем у Реала.
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