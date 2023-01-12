ФИФА объявила претендентов на звание лучшего тренера 2022 года

ФИФА объявила номинантов на звание лучшего тренера 2022 года.
Награда The Best FIFA Football Coach присваивается с 2016 года.
В список претендентов попали: Карло Анчелотти («Реал»), Дидье Дешам (сборная Франции), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Валид Реграги (сборная Марокко), Лионель Скалони (сборная Аргентины).
но награду отдадут итальянцу. причиной может быть не только победа в ЛЧ, но и личный рекорд, больше чем у него кубков ни у одного из тренеров нету. плюс предпочтение отдают всегда европейцам.
но награду отдадут итальянцу. причиной может быть не только победа в ЛЧ, но и личный рекорд, больше чем у него кубков ни у одного из тренеров нету. плюс предпочтение отдают всегда европейцам.