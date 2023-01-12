ФИФА объявила номинантов на звание лучшего футболиста 2022 года.
Премия The Best FIFA Football Awards присуждается с 2016 года.
В список претендентов попали: Хулиан Альварес, Кевин Де Брюйне, Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд), Карим Бензема, Лука Модрич, Винисиус Жуниор («Реал»), Ашраф Хакими, Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Неймар (ПСЖ), Роберт Левандовски («Барселона»), Садио Мане («Бавария»), Мохамед Салах («Ливерпуль»).
Потому что Жоржиньо посредственный, ничем не примечательный игрок. А в Челси в тот период его и вовсе в топе не стояло - там у "синих" центр поля Канте выжигал на 100 %.
Потому что Жоржиньо посредственный, ничем не примечательный игрок. А в Челси в тот период его и вовсе в топе не стояло - там у "синих" центр поля Канте выжигал на 100 %.
У тех кто считает иначе всегда будут оправдания.
Для них важно чтобы не Месси получил, а кто-то другой.
Вот это и есть бред!
У тех кто считает иначе всегда будут оправдания.
Для них важно чтобы не Месси получил, а кто-то другой.
Вот это и есть бред!
К тому же, это другая награда. Это от ФИФА. И она вручила поляку за одну только победу в чемпионате. Почему не дали Жоржиньо, который выиграл Евро и ЛЧ?
К тому же, это другая награда. Это от ФИФА. И она вручила поляку за одну только победу в чемпионате. Почему не дали Жоржиньо, который выиграл Евро и ЛЧ?
Награда вручается:
"Лучшему игроку 2022-го года"
Или
"Лучшему игроку 15-ти последних дней 2022-го года"
Награда вручается:
"Лучшему игроку 2022-го года"
Или
"Лучшему игроку 15-ти последних дней 2022-го года"