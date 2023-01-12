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ФИФА объявила номинантов на звание лучшего футболиста 2022 года

вчера, 18:53

ФИФА объявила номинантов на звание лучшего футболиста 2022 года.

Премия The Best FIFA Football Awards присуждается с 2016 года.

В список претендентов попали: Хулиан Альварес, Кевин Де Брюйне, Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд), Карим Бензема, Лука Модрич, Винисиус Жуниор («Реал»), Ашраф Хакими, Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Неймар (ПСЖ), Роберт Левандовски («Барселона»), Садио Мане («Бавария»), Мохамед Салах («Ливерпуль»).

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 00:03, ред.
"Почему не дали Жоржиньо, который выиграл Евро и ЛЧ?"

Потому что Жоржиньо посредственный, ничем не примечательный игрок. А в Челси в тот период его и вовсе в топе не стояло - там у "синих" центр поля Канте выжигал на 100 %.
Бубнин
Бубнин
вчера в 23:15
Мбаппе мог бы претендовать, но Лионель обыграл его финале чемпионата и взял трофей. Хваленый Холанд вообще не смог пробиться в финальную часть. Так что и здесь Месси лучший!
Mark Luik
Mark Luik
вчера в 22:27
И в 2018 франция стал чм, где мбаппе так же стать отправил Аргентину с Месси, но Мбаппе не получил награду, так же и в этот раз, Мбаппе показал уровень, повезло ято 120 минуте 1 на 1 не забили, а то месси плакал но все же отдали бы месси, да и мбаппе за псж забивает больше чем месси
Цуцык
Цуцык ответ Энвер Икрянов (раскрыть)
вчера в 21:46
Инфантино - чемпион. Кукловод.
Цуцык
Цуцык ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 21:44
Может и не Лëве надо было, но точно не гному.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:10
Карим лучший за прошлый год, не его вина что он не играл на ЧМ
myst5
myst5
вчера в 20:56
Мбаппе без вариантов . Если дадут Месси позорно будет хотя не привыкать .
Zak11
Zak11
вчера в 20:54
Ашраф Хакими
KTSn
KTSn
вчера в 20:49, ред.
Месси Модрич Мбаппе в таком порядке
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 20:48
Месси идеально сыграл в 2022 году и выиграл ЧМ, за ним числятся голы и голевые, он по сути первый по голам на международном уровне.
У тех кто считает иначе всегда будут оправдания.
Для них важно чтобы не Месси получил, а кто-то другой.
Вот это и есть бред!
протон
протон
вчера в 20:37
Опять почти все - игроки атаки или атакующие полузащитника. Даже Хакими взяли в список явно не из за его оборонительных талантов.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 20:32, ред.
чушь это поделка в руках гнома в инсте, а поляк был лучшим на планете в те два года, просто факт
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:31
Мбаппе или Бензема
Энвер Икрянов
Энвер Икрянов
вчера в 20:19
Кто чемпион мира тому и корона полагается , Месси и это не обсуждается и это все знают!!
drug01
drug01 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 20:06
Согласен список большой
НЕЭ Г О И С Т
НЕЭ Г О И С Т
вчера в 19:52
Здесь без вариантов... А потом и ЗМ..
Ларс
Ларс
вчера в 19:47, ред.
Футболист ГОДА, народ... Какой, к чёрту, Месси... Футболиста ЧМ ему уже дали (хотя и там Черепах был достойней).
112910415
112910415
вчера в 19:46
ух, загадочно
pomor45
pomor45 ответ Juventus CR7 (раскрыть)
вчера в 19:37
Для нас тут вообще нет предмета обсуждения. Нас его лишили самым подлым образом. Отправили на помойку. Что же потешать эту публику, назойливо подавая голос с помойки?
Elliada
Elliada ответ Цуцык (раскрыть)
вчера в 19:36
В эту чушь до сих пор верят? Никто ничего не воровал у Левандовского. Новость об отмене вручения ЗМ объявили за месяц до того, как Бавария выиграла ЛЧ, когда ЛЧ была на стадии 1/8. Любой, кто выиграл бы ЛЧ, не получил бы ЗМ,

К тому же, это другая награда. Это от ФИФА. И она вручила поляку за одну только победу в чемпионате. Почему не дали Жоржиньо, который выиграл Евро и ЛЧ?
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 19:36
Согласен с Вами. Добавить нечего.
Цуцык
Цуцык
вчера в 19:34
Приз получает...... Инфантино
Цуцык
Цуцык ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 19:32
Лëве должны были. Гном украл у него. Теперь гном украл чм вместе с инфантишкой. Ну и дальше, как снежный ком.
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 19:30
У Холанда только голы, у Мбаппе голы и финал чм, а у Месси и голы, и победа в ЧМ.
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 19:30
Со всего списка само больше заслужил во всех аспектах ( зборная, клубная ), это Мбаппе. Месси ничего не показал сверхъестественного на протяжении года. Только за победу на ЧМ давать золотой это не то что смешно а даже не должно обсуждаться. Хотя судя по тому что ему дали золотой мяч за победу на Копа Америка кризисом мирового футбола по другому не назовешь результат голосование. В том сезоне ничего не показав как на клубном так и национальном уровне вручить мяч за что???? Копа Америка???? То очень не удивлюсь если и сейчас за ЧМ тем более дадут мяч. Мбаппе провел ровный год во всех аспектах. ЧМ по пеналькам лишь проиграли, зделав в финале хет трик против дубля Месси. И выиграв гонку лучших бомбардиров на ЧМ. Одним словом не удивлюсь и даже что самое обидное все примут за положено победу Аргентинца.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 19:25
ФИФА и Лионель Месси объявили номинантов на звание лучшего футболиста 2022 года...)))
Futurista
Futurista
вчера в 19:17
Звание получает...получает звание.........Карлан...
Elliada
Elliada
вчера в 19:17
Однозначно Месси. В прошлом году лучшим признали Левандовского, несмотря на то, что поляк выиграл только Бундеслигу. У Месси 4 трофея за год. Бензема был хорош только в первой половине года и статистика у него хуже, чем у Месси
lotsman
lotsman
вчера в 19:13
Слишком большой список. Достаточно троих - Месси, Бензема, Мбаппе. Лично я за Мбаппе.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:12
Вот и проверим....
Награда вручается:
"Лучшему игроку 2022-го года"
Или
"Лучшему игроку 15-ти последних дней 2022-го года"
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