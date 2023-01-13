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Южная Корея хочет пригласить аргентинского топ-тренера

вчера, 09:43

Сборная Южной Кореи определилась с основными кандидатами на пост главного тренера.

Приоритетными вариантами для азиатской команды являются знаменитый аргентинец Марсело Бьелса и опытный босниец Вахид Халилходжич.

На последнем чемпионате мира Южная Корея вышла из группы и уступила в 1/8 финала Бразилии. Несмотря на такой результат, португальский тренер корейцев Паулу Бенту покинул свой пост сразу после окончания турнира.

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Все комментарии
uy9rpbjq55s9
uy9rpbjq55s9
вчера в 10:19
Тогда надо заранее быть готовым к многочисленным бьелсиным закидонам
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 10:09
Бьелса хороший вариант.
Но лучше взять немца, корейцы физической подготовкой похожи на немцев.
Лев был бы отличным вариантом.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:48
Правильное решение,неплохое будет приобретение.
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