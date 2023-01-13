Южная Корея хочет пригласить аргентинского топ-тренера

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вчера, 09:43

Сборная Южной Кореи определилась с основными кандидатами на пост главного тренера.

Приоритетными вариантами для азиатской команды являются знаменитый аргентинец и опытный босниец .

На последнем чемпионате мира Южная Корея вышла из группы и уступила в 1/8 финала Бразилии. Несмотря на такой результат, португальский тренер корейцев Паулу Бенту покинул свой пост сразу после окончания турнира.