Южная Корея хочет пригласить аргентинского топ-тренера

Сборная Южной Кореи определилась с основными кандидатами на пост главного тренера.
Приоритетными вариантами для азиатской команды являются знаменитый аргентинец Марсело Бьелса и опытный босниец Вахид Халилходжич.
На последнем чемпионате мира Южная Корея вышла из группы и уступила в 1/8 финала Бразилии. Несмотря на такой результат, португальский тренер корейцев Паулу Бенту покинул свой пост сразу после окончания турнира.
Но лучше взять немца, корейцы физической подготовкой похожи на немцев.
Лев был бы отличным вариантом.
Но лучше взять немца, корейцы физической подготовкой похожи на немцев.
Лев был бы отличным вариантом.