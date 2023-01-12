У «Реала» невероятный класс, но скрипучий футбол. Анчелотти уже нашли замену

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вчера, 16:51

Перес легко расстается с главными тренерами.

Анчелотти помнит конфликты с Пересом

Флорентино 75 лет, в таком возрасте большинство мужчин на том свете, а кто живой – бывает вредным. Анчелотти тоже не юный, но на двенадцать лет моложе. В прошлом ветераны ссорились из-за Бэйла. Это слова самого Карло. Итальянца рассердила слабая отдача валлийца, который валял дурака. Гарета убрали с поля, а после матча на тренера набросился Перес.

Ссора была такой мощной, что Анчелотти решил уйти. Позже остыл и вернулся на вершину, но это далеко не первый тренер, с которым Флорентино ругался. Поговаривают, что отношение к Бэйлу стало одной из причин, почему Зидан ушел в первый раз. Теперь Гарет завершил карьеру, Анчелотти тепло проводил валлийца на поле для гольфа. Но и сам подумает об отдыхе.

Папу Карло с радостью примут внучата из сборной Бразилии. Перес может выставить Анчелотти за дверь во второй раз, ведь планирует увидеть от «Реала» другой футбол. Вечная погоня больших клубов за зрелищем, помимо титульного хлеба, губила многих. Впрочем, команда на распутье в игровом плане. Например, «Реал» 12-й в Ла Лиге по интенсивности высокого прессинга.

Холерики в обороне тянут «Реал» на дно

Когда собираешь Менди, Рюдигера, Алабу и Эдера – все могут быть в жизни холериками, людьми с нервной системой с преобладанием процессов возбуждения над процессами торможения, то тяжело рассчитывать на легкую жизнь Куртуа в воротах «Реала». В плей-офф Лиги чемпионов прошлого сезона «сливочных» зажимали у своих ворот, отрезками откровенно «возили».

Куртуа тащил так, что попал в одну из сборных года. Вчера мастерство Тибо снова оказалось важным. Мадридцы могли пропустить в овертайме от «Валенсии» в полуфинале Суперкубка. В серии пенальти один игрок Гаттузо пробил выше, а другой прямо в Куртуа. А что два часа делала оборона «Реала»? Ошибалась, как в день поражения от «Вильярреала» в Ла Лиге.

Менди отдал пас сопернику, спровоцировал голевую атаку. Рюдигер синхронизировался с обороной «Челси», у немца немало позиционных ошибок, хотя он должен руководить всей обороной. У универсального Алабы нет мастерства дирижера. Карвахаль и Васкес, как и Начо, который может покинуть «Реал», не проводят лучший сезон. Иногда хорош Эдер, но без вау-эффекта.

Продолжается эксплуатация голого класса

У «Реала» не может быть слабых игроков. На скамейке Лунин, Васкес, Начо, Камавинга, Себальос, Асенсио и Азар. Но кто из списка готов надолго прописаться в основе, кроме француза? Это Тчуамени по позиции заменяет Каземиро, хотя не такой самостоятельный в опорной зоне, нуждается в присмотре ментора Крооса, который пока не решил, останется ли в «Реале» на следующий сезон.

Смогут ли Камавинга и Вальверде заменить Модрича и Крооса навсегда? Вопрос открытый. Трио Бензема, Родриго и Винисиуса тоже не может сравняться по игре с трио Карима, Роналду и Бэйла в лучших сезонах. Бразильцы более «сырые», чем португалец и валлиец на пике формы. Для Анчелотти главную опасность таит привычка Бензема включать в великолепную игру отрезки с промахами.

«Валенсии» обладатель «Золотого мяча» забил с пенальти, а вот из-за неудачных ударов молодых бразильцев «Реал» потерял минимум 4 пункта в Ла Лиге. «Барселона» выше на три. «Вильярреал» Сетьена легко прижал «Реал» в дебюте матча, а на последних минутах поединка команда Анчелотти не атаковала, а могла пропустить третий и четвертый мячи. Соперник не попал в пустые ворота.

За Анчелотти стоит толпа молодых тренеров

Весной поймем, это временное состояние «Реала» из-за ЧМ и долгой паузы, или «Барселоне» ждать новых подарков? Многие поединки «Реал» проводит со скрипом. Понятно, что это хладнокровные убийцы. Модрич спокойно поест на скамейке, выйдет на поле и успешно закроет еще один пенальти в серии, как в сборной Хорватии. Но у «Реала» долги перед удачей после победы в Лиге чемпионов.

«Ливерпуль» не в том состоянии, чтобы считать себя фаворитом, но и команда Анчелотти на непривычном перекрестке. Оптимист увидит в этом хороший знак. Зидан тоже в первом сезоне с большим трудом шел по плей-офф ЛЧ , а потом выиграл турнир. А пессимист отметит, что легенды постарели, и Перес может задумать смену наставника. Следят за первыми шагами рулевого Арбелоа.

Оценят Хаби Алонсо в «Байере» Лунева и Азмуна. Наконец, определились с основным кандидатом. В Рауле видят нового Зидана – тренера из молодежного состава без опыта, который дополнит основу благодаря авторитету и статусу. Но испанцу будет сложнее, не сможет опереться на молодого Роналду и звезд состава Зидана. «Реал» ведь короли кубков, а Ла Лигу и раньше отдавали.

Не удивимся как набору формы, так и неудачам. По разрезающим пасам и умению спастись из безнадежной ситуации «Реалу» мало равных. Но не стоит забывать, что из десяти последних тренеров только Зидан разок ушел после триумфа, когда сам захотел. Анчелотти не прочь завершить карьеру в «Реале», но у Переса всегда большие планы. Энрике скорее выберет другой вариант.

Зидану в третий раз смешно возвращаться, так что скорее «Реал» после Анчелотти – независимо от длительности отношений, отдадут Раулю, который приценивается и уже точно знает, что Бензема, Модрич и Кроос ему не помогут.