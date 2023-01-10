Анчелотти рассказал о проблемах в работе с Гаттузо

Наставник «Реала» Карло Анчелотти признался, что у него были непростые отношения с хавбеком Дженнаро Гаттузо, которого он тренировал в звездном «Милане» образцах 2000-х.
Завтра «Реал» сыграет в Суперкубке Испании против «Валенсии», которую сейчас как раз тренирует Гаттузо.
Мы прошли вместе через прекрасные моменты, выигрывали Лигу чемпионов. Но что касается Гаттузо, то с ним наши отношения не всегда были хорошими. У нас были личные проблемы, но говорить об этом я не собираюсь.
Из того «Милана» вышло много тренеров. И команды Гаттузо очень легко отличить. Они играют в интенсивный футбол.