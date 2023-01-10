Анчелотти рассказал о проблемах в работе с Гаттузо

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вчера, 21:46

Наставник «Реала» признался, что у него были непростые отношения с хавбеком , которого он тренировал в звездном «Милане» образцах 2000-х.

Завтра «Реал» сыграет в Суперкубке Испании против «Валенсии», которую сейчас как раз тренирует Гаттузо.