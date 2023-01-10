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Анчелотти рассказал о проблемах в работе с Гаттузо

вчера, 21:46
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия22:00 Не начался

Наставник «Реала» Карло Анчелотти признался, что у него были непростые отношения с хавбеком Дженнаро Гаттузо, которого он тренировал в звездном «Милане» образцах 2000-х.

Завтра «Реал» сыграет в Суперкубке Испании против «Валенсии», которую сейчас как раз тренирует Гаттузо.

Мы прошли вместе через прекрасные моменты, выигрывали Лигу чемпионов. Но что касается Гаттузо, то с ним наши отношения не всегда были хорошими. У нас были личные проблемы, но говорить об этом я не собираюсь.

Из того «Милана» вышло много тренеров. И команды Гаттузо очень легко отличить. Они играют в интенсивный футбол.

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Real Betis Balompie
сегодня в 01:10
Удачи Валенсии в матче с Реалом!
ABir
ABir
вчера в 22:35
И в этой встрече похоже у Гаттузо будут большие проблемы с Анчелотти
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:48
Гаттузо имеет своенравный характер. К нему трудно подобрать подход...
Гость
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