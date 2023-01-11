Пюэль может возглавить сборную Бельгии

Клод Пюэль может стать новым главным тренером сборной Бельгии.
Французский специалист соответствует стандартам Королевской бельгийской футбольной ассоциацией (RBFA). Его могли назначить еще в 2016 году, но в итоге данный пост занял Роберто Мартинес.
В пятницу состоится заседание RBFA, в рамках которого определят список приоритетных кандидатур на пост наставника национальной команды.
Известно, что одним из кандидатов является бывший футболист «Ювентуса».
Клод любит работать с молодыми игроками, правда он омолодил состав Сент-Этьена, так что те мало того вылетели из Лиги 1, так сейчас и вовсе идут на последнем месте в Лиге 2.
Может ФФБ поискать тренера получше!? В той же Бельгии или Нидерландах можно поискать тренеров. Джованни ван Бронхорст, к примеру, или попросить Гуса Хиддинка возглавить сборную, он то уж точно даст хороший результат за короткое время.
Клод любит работать с молодыми игроками, правда он омолодил состав Сент-Этьена, так что те мало того вылетели из Лиги 1, так сейчас и вовсе идут на последнем месте в Лиге 2.
Может ФФБ поискать тренера получше!? В той же Бельгии или Нидерландах можно поискать тренеров. Джованни ван Бронхорст, к примеру, или попросить Гуса Хиддинка возглавить сборную, он то уж точно даст хороший результат за короткое время.