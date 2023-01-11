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Пюэль может возглавить сборную Бельгии

вчера, 15:23

Клод Пюэль может стать новым главным тренером сборной Бельгии.

Французский специалист соответствует стандартам Королевской бельгийской футбольной ассоциацией (RBFA). Его могли назначить еще в 2016 году, но в итоге данный пост занял Роберто Мартинес.

В пятницу состоится заседание RBFA, в рамках которого определят список приоритетных кандидатур на пост наставника национальной команды.

Известно, что одним из кандидатов является бывший футболист «Ювентуса».

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Все комментарии
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ протон (раскрыть)
вчера в 17:36
Здравствуйте. Такого перечня не существует, выбираем в каждом случае по отдельности.
протон
протон
вчера в 17:32, ред.
Добрый вечер, администрация. Хотелось узнать, у Вас есть перечень выдаваемых призов? Вижу, что и книги в ход пошли.
A.S.A
A.S.A
вчера в 17:27, ред.
У него хоть тренерский опыт большой, и какие-то достижения тренерские есть, а то до этого сватали то Анри, то Пирло (при всем моем уважении к ним, но тренера из них никакие).

Клод любит работать с молодыми игроками, правда он омолодил состав Сент-Этьена, так что те мало того вылетели из Лиги 1, так сейчас и вовсе идут на последнем месте в Лиге 2.

Может ФФБ поискать тренера получше!? В той же Бельгии или Нидерландах можно поискать тренеров. Джованни ван Бронхорст, к примеру, или попросить Гуса Хиддинка возглавить сборную, он то уж точно даст хороший результат за короткое время.
Сварожич
Сварожич
вчера в 16:17
Судя по тому, кого назначают в сборную Португалии и планируют в сборную Бельгии, надо выключить режим без звука и чаще мониторить почтовые ящики, потому что однажды они могут позвать тренировать именно Вас....:)))

Ну а так что, у бельгийцев видимо с тренерами ещё хуже чем у нас...кстати, Слуцкий свободен же да и у Мостового есть почтовый ящик...:)))ххотя не барское это дело по ящикам шнырять... челобитную лично доставить царю! На коленях!...:)))))
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ 3qpg4av46xyz (раскрыть)
вчера в 15:54
Добрый день. Уточните, пожалуйста, о чём Вы ведёте речь. Где именно так отображается? Отмечу что за этот месяц у Вас выигрышей по ставкам ещё не было.
shlomo
shlomo
вчера в 15:46
Всем Добра!
Благодарю администрацию сайта и всех причастных...призы получил!
Гость
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