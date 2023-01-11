Пюэль может возглавить сборную Бельгии

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вчера, 15:23

может стать новым главным тренером сборной Бельгии.

Французский специалист соответствует стандартам Королевской бельгийской футбольной ассоциацией (RBFA). Его могли назначить еще в 2016 году, но в итоге данный пост занял Роберто Мартинес.

В пятницу состоится заседание RBFA, в рамках которого определят список приоритетных кандидатур на пост наставника национальной команды.

Известно, что одним из кандидатов является бывший футболист «Ювентуса».