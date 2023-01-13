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Писарский сам настоял на сниженных отступных для «Зенита»

вчера, 13:05

Форвард Владимир Писарский (Сычевой) при трансфере из «Оренбурга» в «Крылья Советов» сам попросил включить в его контракт сниженные отступные для «Зенита».

Ранее стало известно, что они составят для петербуржцев 200 млн рублей, а для других команд — 1 млрд рублей.

В то же время «Крылья Советов» настояли на том, чтобы данная опция активировалась только с 2024 года.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ZIBO rock (раскрыть)
сегодня в 10:51, ред.
Когда речь о сумме компенсации - то да...
К сожалению почти всё теперь изменяется деньгами...
Бесплатно переходят..и бесплатно играют... только Соболев...Зиньковский...и пр...
Но всё относительно...там ведь есть надежда...что Промес возьмёт в свой суринамский бизнес...и всё окупится...))
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 09:52
В том то и дело что желание оказаться в Зените исчисляется деньгами!)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 04:27
Какие то непонятные споры...
Всё до неприличия просто...
Желание оказаться в Зените у Писарского ровно на 800 млн больше чем желание оказаться в остальных 15-ти клубах...
Математика...4-й класс..3-я четверть...
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 21:05, ред.
Ого! Гапонов в аренду ушёл! Ну да - тогда точно, этот один трех из КС стоит! )))
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Рыцарь Маг (раскрыть)
вчера в 19:25
Да погугли же ты наконец и скайлинк тебе выдаст что из Спартака в Крылья ушло футболистов ничуть не меньше!) Про ЦСКА даже не буду, Урал разобрали, Уфу тоже, да даже у Сочи лучшего футболиста забрали!)))
112910415
112910415
вчера в 18:48
Зенит не богат, выхода не было )
протон
протон
вчера в 18:15
Есть соглашение между ФК КС и ФК Оренбург. Этот договор подписывают два футбольных клуба, он определяет условия перехода прав на игрока от ФК Оренбург к ФК КС. Никакого Зенита в этом договоре нет и быть не может ни в каком виде. Этот договор подписывают два футбольных клуба. Далее, есть договор между Писарским и ФК КС. Там уже стороны (Писарский и ФК КС) определяют условия труда Писарского в ФК КС. И вот там уже стороны могут писать все, о чем договорятся. Например, в Зенит за 50 000, а в Барселону - вообще бесплатно. Это личное дело Писарского и ФК КС, ФК Оренбург к этому процессу уже не имеют никакого отношения. Как игрок и клуб договорятся о своих условиях трудовых отношений - так и будет...
valt134
valt134
вчера в 17:52
Заранее «прогнулся». Далеко пойдёт…
Semen Nemov
Semen Nemov
вчера в 17:05
в итоге перейдет за 50к рубчиков :)
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 16:24
Ну как не знать про тех, кто скупает КС, а потом говорит - нет-нет, это не мы такие, это вот они
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 16:14, ред.
Так значит Спартак фарм Крыльев учитывая переходы Глушенкова и.т.д.?!)
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Рыцарь Маг (раскрыть)
вчера в 16:11
Много знаете за Спартак для "не болельщика Зенита"! А вот про Зенит к сожалению ни-че-го!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 15:56
Пока нет. Народная не отдаёт . Вон, Коленьку Рассказова туда сплавляют...
alexgurzan
alexgurzan ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 14:37
Можно тогда в яндексе погуглить)
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 14:36
Почему мне за них должно быть стыдно? Я не болею за Зенит.
То есть этих трёх Спартак не покупал? Или покупал не у КС? Причём в течении довольно небольшого промежутка
lotsman
lotsman ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 14:34
Не люблю гуглить. Это мусорная яма.))
112910415
112910415
вчера в 14:15
это гипноз, не иначе ! )
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Рыцарь Маг (раскрыть)
вчера в 14:09
Я конечно не понимаю почему вы приплели Пруцева который 6 игр за Крылья сыграл и Зиньковского с Соболевым, которые даже сезона в Крыльях не отыграли, видимо потому что вам стыдно за Цаллагова, Сергеева и Молло!)))
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 14:02
Смешно слышать от обладателей Соболева, Пруцева, Зиньковского
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 14:02
Да кто он такой, чтобы мы его обсуждали.
Звездой этому человеку никогда не стать.
ZIBO rock
ZIBO rock ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 14:01
Вы бы хоть погуглили для начала! Сычевого предлагали в Спартак за 37,5 млн рублей!!! И не в 2024 году!)))
lotsman
lotsman ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 13:57
Куда бы хотели перейти?
Сычевой-Писарский: "Спартак!" - И отправился в Крылья. По пути, на всякий случай, чтобы не дай Бог в Спартак, отступные в миллиард 92ил. А для Зенита намёк сделал, мол всего то 200 млн., давайте, берите. В Зените все хорошо работают, судя по турнирной таблице.
rqzhp429tn98
rqzhp429tn98
вчера в 13:52
Играть лучше он не будет из-за этого
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 13:49
Он хочет бабла срубить на оставшуюся жизнь по примеру десятка таких же. "желающих стать чемпионами".
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 13:37
Валер, а Крылья теперь фарм Зенита или еще нет?!)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:35
У парня амбиции, он хочет стать чемпионом. Но в то же время понимает, что в Зенит ему ещё рано. Поэтому на полтора сезона он в Крыльях...
ZIBO rock
ZIBO rock ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 13:33, ред.
"Какой в России клуб для вас номер один? Куда бы хотели перейти?
Сычевой-Писарский: Спартак!"
В Зенит никто не хочет, хотят просто заработать чем все игроки Зенита и занимаются! Гастарбайтерам их работа не нравится, но раз хорошо платят то можно и потерпеть!)
lotsman
lotsman
вчера в 13:11
Парню хочется в Зенит.
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