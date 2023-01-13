Писарский сам настоял на сниженных отступных для «Зенита»

1673604326

вчера, 13:05

Форвард (Сычевой) при трансфере из «Оренбурга» в «Крылья Советов» сам попросил включить в его контракт сниженные отступные для «Зенита».

Ранее стало известно, что они составят для петербуржцев 200 млн рублей, а для других команд — 1 млрд рублей.

В то же время «Крылья Советов» настояли на том, чтобы данная опция активировалась только с 2024 года.