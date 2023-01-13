Писарский сам настоял на сниженных отступных для «Зенита»

Форвард Владимир Писарский (Сычевой) при трансфере из «Оренбурга» в «Крылья Советов» сам попросил включить в его контракт сниженные отступные для «Зенита».
Ранее стало известно, что они составят для петербуржцев 200 млн рублей, а для других команд — 1 млрд рублей.
В то же время «Крылья Советов» настояли на том, чтобы данная опция активировалась только с 2024 года.
К сожалению почти всё теперь изменяется деньгами...
Бесплатно переходят..и бесплатно играют... только Соболев...Зиньковский...и пр...
Но всё относительно...там ведь есть надежда...что Промес возьмёт в свой суринамский бизнес...и всё окупится...))
К сожалению почти всё теперь изменяется деньгами...
Бесплатно переходят..и бесплатно играют... только Соболев...Зиньковский...и пр...
Но всё относительно...там ведь есть надежда...что Промес возьмёт в свой суринамский бизнес...и всё окупится...))
Всё до неприличия просто...
Желание оказаться в Зените у Писарского ровно на 800 млн больше чем желание оказаться в остальных 15-ти клубах...
Математика...4-й класс..3-я четверть...
Всё до неприличия просто...
Желание оказаться в Зените у Писарского ровно на 800 млн больше чем желание оказаться в остальных 15-ти клубах...
Математика...4-й класс..3-я четверть...
То есть этих трёх Спартак не покупал? Или покупал не у КС? Причём в течении довольно небольшого промежутка
То есть этих трёх Спартак не покупал? Или покупал не у КС? Причём в течении довольно небольшого промежутка
Звездой этому человеку никогда не стать.
Звездой этому человеку никогда не стать.
Сычевой-Писарский: "Спартак!" - И отправился в Крылья. По пути, на всякий случай, чтобы не дай Бог в Спартак, отступные в миллиард 92ил. А для Зенита намёк сделал, мол всего то 200 млн., давайте, берите. В Зените все хорошо работают, судя по турнирной таблице.
Сычевой-Писарский: "Спартак!" - И отправился в Крылья. По пути, на всякий случай, чтобы не дай Бог в Спартак, отступные в миллиард 92ил. А для Зенита намёк сделал, мол всего то 200 млн., давайте, берите. В Зените все хорошо работают, судя по турнирной таблице.
Сычевой-Писарский: Спартак!"
В Зенит никто не хочет, хотят просто заработать чем все игроки Зенита и занимаются! Гастарбайтерам их работа не нравится, но раз хорошо платят то можно и потерпеть!)
Сычевой-Писарский: Спартак!"
В Зенит никто не хочет, хотят просто заработать чем все игроки Зенита и занимаются! Гастарбайтерам их работа не нравится, но раз хорошо платят то можно и потерпеть!)