«Зенит» получил права на Ренана почти в полном объёме

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вчера, 10:44

«Зенит» приобрёл почти 100% прав на защитника «Коринтианса» .

Ранее сообщалось, что у бразильского клуба останется около 20% прав на игрока, но один из источников сообщил, что этот показатель на самом деле меньше.

Ранее «Зенит» объявил о масштабной сделке по бразильским футболистам.