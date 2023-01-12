«Зенит» получил права на Ренана почти в полном объёме

«Зенит» приобрёл почти 100% прав на защитника «Коринтианса» Роберта Ренана.
Ранее сообщалось, что у бразильского клуба останется около 20% прав на игрока, но один из источников сообщил, что этот показатель на самом деле меньше.
Ранее «Зенит» объявил о масштабной сделке по бразильским футболистам.
- А у меня есть права на вождение комбайна...но я никогда не буду водить комбайн....
- А у меня есть права на управление катером...но у меня морская болезнь и они мне не пригодятся...
- А меня зовут Александр Иванович..или Гендир....и у меня есть права на Ренана...и по ненужности прав...я опережаю вас обоих...
- А у меня есть права на вождение комбайна...но я никогда не буду водить комбайн....
- А у меня есть права на управление катером...но у меня морская болезнь и они мне не пригодятся...
- А меня зовут Александр Иванович..или Гендир....и у меня есть права на Ренана...и по ненужности прав...я опережаю вас обоих...