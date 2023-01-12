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«Зенит» получил права на Ренана почти в полном объёме

вчера, 10:44

«Зенит» приобрёл почти 100% прав на защитника «Коринтианса» Роберта Ренана.

Ранее сообщалось, что у бразильского клуба останется около 20% прав на игрока, но один из источников сообщил, что этот показатель на самом деле меньше.

Ранее «Зенит» объявил о масштабной сделке по бразильским футболистам.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:45, ред.
Случайно подслушанный разговор:
- А у меня есть права на вождение комбайна...но я никогда не буду водить комбайн....
- А у меня есть права на управление катером...но у меня морская болезнь и они мне не пригодятся...
- А меня зовут Александр Иванович..или Гендир....и у меня есть права на Ренана...и по ненужности прав...я опережаю вас обоих...
112910415
112910415
вчера в 13:23
неприятно, если какая-то важная часть Ренана откажется действовать в интересах Зенита ...
ДСА
ДСА
вчера в 13:14
Похоже Зенит просто озолотил Коринтианс.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 12:29
Типа, как "временно беременна"?
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:19, ред.
Импортозамещение по Газпромовски в полном объёме !))
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:23
Бразильский "Зенит"-это и есть традиционная ставка фанатичных питерцев на "своих парней"??? И "в наших цветах нет чёрного"???
Гость
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