«Ахмат» усилится футболистом из чемпионата Словении

Дмитрий Селюк, агент футболиста «Целе» Нене Гбамбле, рассказал о том, что его клиент близок к переходу в «Ахмат».
В принципе, сделка близка, это правда. Посмотрим, как все пройдет. Будет ли он уже завтра проходить медосмотр в «Ахмате»? Не знаю, все зависит от документов — билетов, виз и так далее.
Уверен, что сделка завершится удачно. С «Ахматом» у нас все всегда проходит без каких-либо проблем.
Появившийся неизвестно откуда в 2021 году играл во второй и первой лиге украины, 2022 год отыграл за одного из аутсайдеров словеской лиги, причём был игроком запаса и вот тебе усиление для Ахмата...
Ну всё Зенит бойся, не удержать тебе в этом чемпионате первое место.
Появившийся неизвестно откуда в 2021 году играл во второй и первой лиге украины, 2022 год отыграл за одного из аутсайдеров словеской лиги, причём был игроком запаса и вот тебе усиление для Ахмата...
Ну всё Зенит бойся, не удержать тебе в этом чемпионате первое место.