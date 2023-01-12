«Ахмат» усилится футболистом из чемпионата Словении

, агент футболиста «Целе» , рассказал о том, что его клиент близок к переходу в «Ахмат».

В принципе, сделка близка, это правда. Посмотрим, как все пройдет. Будет ли он уже завтра проходить медосмотр в «Ахмате»? Не знаю, все зависит от документов — билетов, виз и так далее.

Уверен, что сделка завершится удачно. С «Ахматом» у нас все всегда проходит без каких-либо проблем.