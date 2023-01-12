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«Ахмат» усилится футболистом из чемпионата Словении

вчера, 15:12

Дмитрий Селюк, агент футболиста «Целе» Нене Гбамбле, рассказал о том, что его клиент близок к переходу в «Ахмат».

В принципе, сделка близка, это правда. Посмотрим, как все пройдет. Будет ли он уже завтра проходить медосмотр в «Ахмате»? Не знаю, все зависит от документов — билетов, виз и так далее.

Уверен, что сделка завершится удачно. С «Ахматом» у нас все всегда проходит без каких-либо проблем.

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Все комментарии
9nbugsfafnsr
9nbugsfafnsr
вчера в 19:48
Усилился?
Появившийся неизвестно откуда в 2021 году играл во второй и первой лиге украины, 2022 год отыграл за одного из аутсайдеров словеской лиги, причём был игроком запаса и вот тебе усиление для Ахмата...
Ну всё Зенит бойся, не удержать тебе в этом чемпионате первое место.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:54
Это не Ахмат усилится, это Селюк разбогатеет.
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:42
Ахмату точно не помешает усиление. Удачи.
Гость
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