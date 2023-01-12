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Бариновым интересуется «Бешикташ»

вчера, 19:50

Агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова Павел Банатин подтвердил интерес к игроку со стороны «Бешикташа».

Да, всё верно, «Бешикташ» заинтересован в переходе Димы. Причём, как на условиях аренды с правом выкупа, так и на условиях полноценного трансфера. На какой стадии переговоры и начались ли они — лучше узнавать в самом клубе.

Дима находится на сборах с «Локомотивом», приступил к работе. Он их долго ждал и готовился. Как всё будет дальше — покажет время. Дима всегда с уважением относился к родному клубу. Как бы то ни было, всё будет хорошо для обеих сторон.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 22:16
Было бы интересно глянуть. Понимаю, что дело больше в травмах, но еще и какая-то психологическая усталость у него - добрался до какого-то уровня и в его районе и законсервировался причем сразу статусе "ж/д ветерана".

Вот если не доконали его травмы, то реально выстрелить может.
lotsman
lotsman
вчера в 21:35
Реклама от агента, скорее всего.
hxs62fetqyk8
hxs62fetqyk8
вчера в 20:32
Подобные слухи каждый год.
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:29
Надо парня отпустить даже хотя бы в аренду..
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 19:57
Что же, может быть это будет неплохое решение для Баринова - перейти в Бешикташ. Тут хорошо, что не игрок сам напрашивается, а им интересуются.
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