Бариновым интересуется «Бешикташ»

Агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова Павел Банатин подтвердил интерес к игроку со стороны «Бешикташа».
Да, всё верно, «Бешикташ» заинтересован в переходе Димы. Причём, как на условиях аренды с правом выкупа, так и на условиях полноценного трансфера. На какой стадии переговоры и начались ли они — лучше узнавать в самом клубе.
Дима находится на сборах с «Локомотивом», приступил к работе. Он их долго ждал и готовился. Как всё будет дальше — покажет время. Дима всегда с уважением относился к родному клубу. Как бы то ни было, всё будет хорошо для обеих сторон.
Вот если не доконали его травмы, то реально выстрелить может.
Вот если не доконали его травмы, то реально выстрелить может.