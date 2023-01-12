Бариновым интересуется «Бешикташ»

Агент полузащитника «Локомотива» Павел Банатин подтвердил интерес к игроку со стороны «Бешикташа».

Да, всё верно, «Бешикташ» заинтересован в переходе Димы. Причём, как на условиях аренды с правом выкупа, так и на условиях полноценного трансфера. На какой стадии переговоры и начались ли они — лучше узнавать в самом клубе.

Дима находится на сборах с «Локомотивом», приступил к работе. Он их долго ждал и готовился. Как всё будет дальше — покажет время. Дима всегда с уважением относился к родному клубу. Как бы то ни было, всё будет хорошо для обеих сторон.