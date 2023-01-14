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Тен Хаг ввёл в «Манчестер Юнайтед» дресс-код и ещё ряд строгих правил

сегодня, 11:43

Голландский тренер Эрик тен Хаг после прихода в «Манчестер Юнайтед» установил ряд правил.

Так, игроки, когда они представляют клуб, обязаны соблюдать строгий дресс-код. Футболисты должны принимать пищу в установленное время, также им запрещено пользоваться мобильными телефонами во время поездок на выездные матчи.

Сообщается, что решение о введении дресс-кода было принято после летних сборов в Бангкоке, когда тен Хаг был неприятно удивлен тем, что футболисты МЮ расхаживали в совершенно разношерстной одежде.

Также известно, что после поражения 0:4 от «Брентфорда» голландец указал переоборудовать комнату для собраний на базе клуба специально для того, чтобы все футболисты могли встретиться в одном помещении и еще раз посмотреть видео разгрома. Это обошлось клубу в 200 тысяч фунтов. Затем тен Хаг отправил команду на кросс длиной 8,5 мили — именно на такое расстояние «Брентфорд» перебегал МЮ в том матче.

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 15:26
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ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 15:24, ред.
Кросс 8,5 мили бежать заставил..., мобильники на выездные игры отобрал..., комнату за 200 фунтовых кусков переоборудовал... В общем стрельбой по воробьям молодняк загрузил, а на что то дельное времени нет. Почему например он манков не учит играть обеими ногами, как в том же Аяксе ? Или большая и малая берцовая кости (равно как и стопы) у голландцев имеют кардинально иное строение, нежели у англичан ? А может оно и вовсе лишнее ?! Хотя да, есть тому объяснение - Рашфорд у него необучаемый, поэтому то на левой бровке он корни до футбольной пенсии пустил ! )
Великий Пуховик
Великий Пуховик
сегодня в 14:56
У тен Хага синдром вахтёра.
Futurista
Futurista
сегодня в 14:32
Дресс код?)...ну ну...Виктор Линделёф по прозвищу человек-лёд...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 14:07
vova505
vova505
сегодня в 13:51
Здорово
Молодец!!
Roger Young
Roger Young
сегодня в 13:50
Вряд ли это будет воспринято игроками позитивно.
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 13:46
Правильно. А то расслабились вообще. Такие огромные бабки получают и играют в полноги.
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 13:34, ред.
Все по делу,режим,половина успеха спортсмена,еда питье,сон все по часам!! Начинает приходить результат в клуб положительный,победы!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 12:54, ред.
Гакпо : "Мной интересуется МЮ"
Ван Дейк : "Забей...там Тен Хаг"
Гакпо : "Кто это?"
Ван Дейк : "Строитель или модельер....Я так и не понял...Говорят он в МЮ строит тайные комнаты и пускает туда только одинаково одетых"
Гакпо : "Поговори с Юргеном...я хочу в Ливерпуль."
matrix333
matrix333
сегодня в 12:20
Рад что наконец-то кто-то что-то делает для МЮ.
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
сегодня в 12:11
Вот именно такой тренер и нужен был МЮ.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 12:08
Это мне уже нравится
Comentarios
Comentarios
сегодня в 12:03
Ну хорошо застроит их а как желание играть будет прививать. Футбол все таки не армия ктот умней ктот техничней ктот вообще необщительный но забивает
galem72
galem72
сегодня в 12:00
Если это так, то просто замечательно, потому что этих зажравшихся и бесстрашных пофигистов нужно держать в строгих рамках, чтобы не расслаблялись на фоне своих бешеных зряплат.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 11:53
Правильно,решил навести порядок и дисциплину.
adekvat
adekvat
сегодня в 11:46
Правильно только бегать надо в противогазе, ещё надо за провинности отжиматься заставлять.
Гость
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