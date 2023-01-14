Тен Хаг ввёл в «Манчестер Юнайтед» дресс-код и ещё ряд строгих правил

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сегодня, 11:43

Голландский тренер после прихода в «Манчестер Юнайтед» установил ряд правил.

Так, игроки, когда они представляют клуб, обязаны соблюдать строгий дресс-код. Футболисты должны принимать пищу в установленное время, также им запрещено пользоваться мобильными телефонами во время поездок на выездные матчи.

Сообщается, что решение о введении дресс-кода было принято после летних сборов в Бангкоке, когда тен Хаг был неприятно удивлен тем, что футболисты МЮ расхаживали в совершенно разношерстной одежде.