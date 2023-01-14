Тен Хаг ввёл в «Манчестер Юнайтед» дресс-код и ещё ряд строгих правил

Голландский тренер Эрик тен Хаг после прихода в «Манчестер Юнайтед» установил ряд правил.
Так, игроки, когда они представляют клуб, обязаны соблюдать строгий дресс-код. Футболисты должны принимать пищу в установленное время, также им запрещено пользоваться мобильными телефонами во время поездок на выездные матчи.
Сообщается, что решение о введении дресс-кода было принято после летних сборов в Бангкоке, когда тен Хаг был неприятно удивлен тем, что футболисты МЮ расхаживали в совершенно разношерстной одежде.
Также известно, что после поражения 0:4 от «Брентфорда» голландец указал переоборудовать комнату для собраний на базе клуба специально для того, чтобы все футболисты могли встретиться в одном помещении и еще раз посмотреть видео разгрома. Это обошлось клубу в 200 тысяч фунтов. Затем тен Хаг отправил команду на кросс длиной 8,5 мили — именно на такое расстояние «Брентфорд» перебегал МЮ в том матче.