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Стали известны сроки возвращения в игру форварда «Динамо» Грулёва

вчера, 17:46

Форвард «Динамо» Вячеслав Грулёв, восстанавливающийся после перелома ключицы, сможет начать работу в общей группе на первых сборах в Турции, которые пройдут с 26 января по 6 февраля. Об этом сообщил главный врач москвичей Александр Родионов.

Грулёв получил травму в конце ноября в матче Кубка России с «Ахматом».

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Все комментарии
drug01
drug01 ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 19:08
Нет это игрок очень хороший
баск
баск
вчера в 19:08
Это здОрово, лучше ожидаемого.

Получается, Славка проведёт с командой 2 сбора из трёх зимних, т.е. с возобновлением сезона сможет играть..
нечитайло
нечитайло
вчера в 18:27
Ключица серьезная травма
ДСА
ДСА
вчера в 18:24
Для многих это неизвестная личность, тем не менее здоровья ему и побольше.
Capral
Capral
вчера в 18:23
Скорейшего ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ!!!
Гость
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