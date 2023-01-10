Стали известны сроки возвращения в игру форварда «Динамо» Грулёва

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вчера, 17:46

Форвард «Динамо» , восстанавливающийся после перелома ключицы, сможет начать работу в общей группе на первых сборах в Турции, которые пройдут с 26 января по 6 февраля. Об этом сообщил главный врач москвичей Александр Родионов.

Грулёв получил травму в конце ноября в матче Кубка России с «Ахматом».