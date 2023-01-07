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Роналду отпраздновал второй гол «Аль-Насра», находясь на велотренажёре

сегодня, 11:15
Аль-НасрЛоготип футбольный клуб Аль-Наср (Эр-Рияд)2 : 0Логотип футбольный клуб Аль-Тае (Хаиль)Аль-ТаеМатч завершен

Нападающий Криштиану Роналду не находился на трибунах в течение всего матча своей новой команды «Аль-Наср» против «Аль-Тае» (2:0).

Во время встречи португалец ушел в спорткомплекс и наблюдал за игрой, находясь на велотренажере. Именно на нем КриРо и отпраздновал второй гол «Аль-Насра».

Роналду отпраздновал второй гол «Аль-Насра», находясь на велотренажёре

Роналду отпраздновал второй гол «Аль-Насра», находясь на велотренажёре

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Все комментарии
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 17:56
По-моему он там в фифу играет, и радуется своему забитому голу
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 15:25
Обязательно надо уходить в тренажерный, это повод оторваться от компании не знакомых, и еще повод для лишнего хайпа.
Миша Волк
Миша Волк
сегодня в 15:01
Посмотрел один тайм, решил на велике свалить, не тут-то было...
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 13:55
Начал смотреть, а потом стало скучно и ушел.
Гей-нарцисс в своём репертуаре.
Этим он показал о неуважении к клубу и всей команде.
Вот увидите скоро начнутся скандалы.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 12:50, ред.
Рон похлопал персофанам маленького пенальтиста, которые прогревают ветки новостей о нем.
Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 11:56, ред.
Он, может, и не матч смотрел, экран же не видно. Да что угодно. Например, видео с Дзюбой)
PS: когда писал коммент, было только первое фото)
Futurista
Futurista
сегодня в 11:22
До того как праздновал голы Фиорентины Сашка Кокорин Рону всё таки еще далеко)...
Гость
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