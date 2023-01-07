Роналду отпраздновал второй гол «Аль-Насра», находясь на велотренажёре

Нападающий Криштиану Роналду не находился на трибунах в течение всего матча своей новой команды «Аль-Наср» против «Аль-Тае» (2:0).
Во время встречи португалец ушел в спорткомплекс и наблюдал за игрой, находясь на велотренажере. Именно на нем КриРо и отпраздновал второй гол «Аль-Насра».
Гей-нарцисс в своём репертуаре.
Этим он показал о неуважении к клубу и всей команде.
Вот увидите скоро начнутся скандалы.
Гей-нарцисс в своём репертуаре.
Этим он показал о неуважении к клубу и всей команде.
Вот увидите скоро начнутся скандалы.
PS: когда писал коммент, было только первое фото)
PS: когда писал коммент, было только первое фото)