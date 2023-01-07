Роналду отпраздновал второй гол «Аль-Насра», находясь на велотренажёре

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сегодня, 11:15

Нападающий не находился на трибунах в течение всего матча своей новой команды «Аль-Наср» против «Аль-Тае» (2:0).

Во время встречи португалец ушел в спорткомплекс и наблюдал за игрой, находясь на велотренажере. Именно на нем КриРо и отпраздновал второй гол «Аль-Насра».