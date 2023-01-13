Роналду посетил тренировку «Реала» в Эр-Рияде

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вчера, 19:49

Нападающий «Аль-Насра» посетил тренировку «Реала».

Мадридцы в рамках подготовки к финалу Суперкубка Испании провели занятие на стадионе саудовского клуба в Эр-Рияде.

«Сливочные» в финале турнира встретятся с «Барселоной». Матч пройдёт 15 января на стадионе «Кинг Фахд» в столице Саудовской Аравии.