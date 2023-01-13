Роналду посетил тренировку «Реала» в Эр-Рияде

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду посетил тренировку «Реала».
Мадридцы в рамках подготовки к финалу Суперкубка Испании провели занятие на стадионе саудовского клуба в Эр-Рияде.
«Сливочные» в финале турнира встретятся с «Барселоной». Матч пройдёт 15 января на стадионе «Кинг Фахд» в столице Саудовской Аравии.
Тот уголок земли, где я провел
Изгнанником два года незаметных.
Уж десять лет ушло с тех пор — и много
Переменилось в жизни для меня,
Пушкин - АС !
Тот уголок земли, где я провел
Изгнанником два года незаметных.
Уж десять лет ушло с тех пор — и много
Переменилось в жизни для меня,
Пушкин - АС !
PS Роналду так смотрит на телефон, видимо еще один намерен разбить видно по его лицу что сейчас взорвется.
PS Роналду так смотрит на телефон, видимо еще один намерен разбить видно по его лицу что сейчас взорвется.