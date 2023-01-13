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Роналду посетил тренировку «Реала» в Эр-Рияде

вчера, 19:49
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаЗавтра в 22:00 Не начался

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду посетил тренировку «Реала».

Мадридцы в рамках подготовки к финалу Суперкубка Испании провели занятие на стадионе саудовского клуба в Эр-Рияде.

«Сливочные» в финале турнира встретятся с «Барселоной». Матч пройдёт 15 января на стадионе «Кинг Фахд» в столице Саудовской Аравии.

Роналду посетил тренировку «Реала» в Эр-Рияде

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Все комментарии
НЕЭ Г О И С Т
НЕЭ Г О И С Т ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:16
ПОСЕТИТЕЛЬ ИЗ АЛЬ-НАСРА!!!..
протон
протон ответ НЕЭ Г О И С Т (раскрыть)
вчера в 23:47
Роналду не пару минут побыл на тренировке и не только с Анчелотти пообщался. А также поприветствовал всех игроков Мадрида и тренерский персонал. Думаю многие были рады его видеть и перекинуться парой слов.
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 22:54
Наверняка у него спрашивают как он себя чувствует после победы Месси на ЧМ))
kindpennywise
kindpennywise
вчера в 22:09
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 22:07
    Генеральный Инспектор Глубокого Запаса.
    ABir
    ABir
    вчера в 22:02
    Как-будто специально для Роналду приехали в финале сыграть.
    НЕЭ Г О И С Т
    НЕЭ Г О И С Т
    вчера в 22:00
    Да, теперь он посетитель среди грандов...
    Roman73
    Roman73
    вчера в 21:18
    …Вновь я посетил
    Тот уголок земли, где я провел
    Изгнанником два года незаметных.
    Уж десять лет ушло с тех пор — и много
    Переменилось в жизни для меня,
    Пушкин - АС !
    John 5mith
    John 5mith
    вчера в 21:05
    В Мадриде он месяц назад еще и тренировался. Теперь уже видимо незачем.
    ms8jbxhgzuqx
    ms8jbxhgzuqx
    вчера в 20:48
    Как крыса...
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 20:10
    Роналду навестил дорогих друзей,а есть ли друзья у серой тени....
    Мessi 10
    Мessi 10
    вчера в 20:09
    Как собака брошенная. Да не возьмут тебя, дурачок, ты теперь на привязи у саудитов)
    DXTK
    DXTK
    вчера в 20:06, ред.
    Роналду Все еще шляется возле сливочной базы, даже в другой стране, в надежде, что его обратно Перес возьмет.

    PS Роналду так смотрит на телефон, видимо еще один намерен разбить видно по его лицу что сейчас взорвется.
    shlomo
    shlomo
    вчера в 20:03
    А чё он сам не тренируется...только везде ездит, что то посещает....
    Гость
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