Промес может пропустить зимние сборы «Спартака»

По информации источника, нападающий «Спартака» Квинси Промес зимой пропустит первый и, вероятно, второй сборы команды в ОАЭ.
Команда сегодня соберётся в Москве. 11 и 12 января пройдёт медосмотр, а на следующий день отправится в Эмираты на первый зимний сбор, который пройдёт с 13 по 27 января в Дубае. Второй сбор также состоится в ОАЭ, но в Абу-Даби, там же команда сыграет в предсезонном турнире — сбор продлится с 30 января по 11 февраля.
Промес сначала будет тренироваться с молодёжным составом «красно-белых», а затем начнёт индивидуальные занятия с тренером, которого предоставит клуб.
Третий сбор «Спартак» проведёт в турецком Белеке. Вероятно, этот период подготовки голландский футболист также пропустит.
Пресс-атташе клуба Дмитрий Зеленов сообщил:
Решение о том, кто именно полетит на сбор, примет главный тренер после УМО, которое пройдёт в среду.
- Понял тебя, братиш. Почалю в Москве, в баньку схожу....
Да уж.... главная звезда - невыездной игрок, ОК. Почему не организовать хотя бы один сбор из трех на юге РФ? Для чего там наследие ЧМ осталось? Мнне вот только одно интересно, если бы не было отстранения от еврокубков и Спартак играл в них как обладатель кубка, то Промес тоже участвовал бы только в домашних матчах?
- Понял тебя, братиш. Почалю в Москве, в баньку схожу....
Да уж.... главная звезда - невыездной игрок, ОК. Почему не организовать хотя бы один сбор из трех на юге РФ? Для чего там наследие ЧМ осталось? Мнне вот только одно интересно, если бы не было отстранения от еврокубков и Спартак играл в них как обладатель кубка, то Промес тоже участвовал бы только в домашних матчах?