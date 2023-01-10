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Промес может пропустить зимние сборы «Спартака»

вчера, 13:53

По информации источника, нападающий «Спартака» Квинси Промес зимой пропустит первый и, вероятно, второй сборы команды в ОАЭ.

Команда сегодня соберётся в Москве. 11 и 12 января пройдёт медосмотр, а на следующий день отправится в Эмираты на первый зимний сбор, который пройдёт с 13 по 27 января в Дубае. Второй сбор также состоится в ОАЭ, но в Абу-Даби, там же команда сыграет в предсезонном турнире — сбор продлится с 30 января по 11 февраля.

Промес сначала будет тренироваться с молодёжным составом «красно-белых», а затем начнёт индивидуальные занятия с тренером, которого предоставит клуб.

Третий сбор «Спартак» проведёт в турецком Белеке. Вероятно, этот период подготовки голландский футболист также пропустит.

Пресс-атташе клуба Дмитрий Зеленов сообщил:

Решение о том, кто именно полетит на сбор, примет главный тренер после УМО, которое пройдёт в среду.

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
вчера в 22:31
Поссорился с Абаскалем и с психу пырнул его ножом в колено.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ hjlzuf (раскрыть)
вчера в 17:41, ред.
А если в маске ???
adekvat
adekvat
вчера в 17:15
И чемпионат тоже пропустит потому что в тюрьме будет сидеть.
Igo0rek
Igo0rek ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 16:58
Из ОАЭ нет экстрадиции
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:31
Скорее всего этот уголовный элемент боится интерпола, арестуют и экстрадируют на родину.
Бубнин
Бубнин
вчера в 16:24
В Тарасовке отправляют Промеса на индивидуальные занятия.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 15:28
Сейчас начнут выдумывать разную ерунду . Ну всего-то набрал за отпуск пару лишних килограммов . Делов-то ! )))))))))
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
вчера в 15:06
Промеса могут просто арестовать за пределами России, поэтому он и свой отпуск проводил в Москве этой зимой. нужно нашим сми указывать причины, они же стараются сенсацию придумать из любой новости ( утром подумал что не дай бог Промес посорился с Абаскалем...сми "умеют" предподнести информацию)
drug01
drug01
вчера в 14:41
Это для Спартака не очень приятно?!!!!
Сварожич
Сварожич
вчера в 14:21
- Стихариться тебе надобно, старичок. Там забугром мусора примут.
- Понял тебя, братиш. Почалю в Москве, в баньку схожу....

Да уж.... главная звезда - невыездной игрок, ОК. Почему не организовать хотя бы один сбор из трех на юге РФ? Для чего там наследие ЧМ осталось? Мнне вот только одно интересно, если бы не было отстранения от еврокубков и Спартак играл в них как обладатель кубка, то Промес тоже участвовал бы только в домашних матчах?
YuriA
YuriA
вчера в 14:04
Похоже стал невыездной. Может боится запросов полиции Нидерландов. Далеко не являюсь болельщиком Спартака, но признаю, что как игрок он великолепен.
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 14:01
Промес уголовник и его сразу арестуют, как только он пересечёт границу России.
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