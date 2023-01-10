Промес может пропустить зимние сборы «Спартака»

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вчера, 13:53

По информации источника, нападающий «Спартака» зимой пропустит первый и, вероятно, второй сборы команды в ОАЭ .

Команда сегодня соберётся в Москве. 11 и 12 января пройдёт медосмотр, а на следующий день отправится в Эмираты на первый зимний сбор, который пройдёт с 13 по 27 января в Дубае. Второй сбор также состоится в ОАЭ , но в Абу-Даби, там же команда сыграет в предсезонном турнире — сбор продлится с 30 января по 11 февраля.

Промес сначала будет тренироваться с молодёжным составом «красно-белых», а затем начнёт индивидуальные занятия с тренером, которого предоставит клуб.

Третий сбор «Спартак» проведёт в турецком Белеке. Вероятно, этот период подготовки голландский футболист также пропустит.

Пресс-атташе клуба Дмитрий Зеленов сообщил: