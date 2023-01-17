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ПСЖ получит 10 млн евро за матч против саудовских звёзд во главе с Роналду

сегодня, 00:04

Французский ПСЖ заработает внушительную сумму за участие в товарищеском матче против звезд саудовских клубов «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль». Сообщается, что в казну парижан по итогам визита в Эр-Рияд поступит более 10 млн евро.

Кроме того, ПСЖ может заработать дополнительные деньги на платной трансляции этого матча. Известно, что она будет доступна на нескольких платформах по цене 1.99 евро для одного пользователя.

Встреча звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля» против ПСЖ состоится в четверг, 19 января. Капитаном саудовской команды будет Криштиану Роналду.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 05:20
Неплохо за обычный товарищеский матч. Выкладываться особо не будут и кто бы не победил, все будут довольны.
YNWA
YNWA
сегодня в 03:19
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 03:04, ред.
    Всё..пошло дело...
    Скоро по Дням рождения миллиардеров будут раскатывать....

    1.Праздничный стол...
    2.Салют в честь именниника...
    3.Матч с Роналдами-Мессями....
    4.Десерт..

    Только невольный вопрос...есть ли соревновательность в этих выставочно-подарочных показательно-спектакльных матчах ???
    jzyxgrrgv9bm
    jzyxgrrgv9bm
    сегодня в 02:10
    ...саудовских звёзд во главе с Роналду.
    Шуnя771
    Шуnя771
    сегодня в 00:33
    Между ПСЖ и лучшими сынами Аравии наметился дружественный симбиоз...))
    И табачок на выхлопе...)
    НЕЭ Г О И С Т
    НЕЭ Г О И С Т
    сегодня в 00:13
    На чай..
    Гость
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