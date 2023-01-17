ПСЖ получит 10 млн евро за матч против саудовских звёзд во главе с Роналду

Французский ПСЖ заработает внушительную сумму за участие в товарищеском матче против звезд саудовских клубов «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль». Сообщается, что в казну парижан по итогам визита в Эр-Рияд поступит более 10 млн евро.
Кроме того, ПСЖ может заработать дополнительные деньги на платной трансляции этого матча. Известно, что она будет доступна на нескольких платформах по цене 1.99 евро для одного пользователя.
Встреча звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля» против ПСЖ состоится в четверг, 19 января. Капитаном саудовской команды будет Криштиану Роналду.
Скоро по Дням рождения миллиардеров будут раскатывать....
1.Праздничный стол...
2.Салют в честь именниника...
3.Матч с Роналдами-Мессями....
4.Десерт..
Только невольный вопрос...есть ли соревновательность в этих выставочно-подарочных показательно-спектакльных матчах ???
Скоро по Дням рождения миллиардеров будут раскатывать....
1.Праздничный стол...
2.Салют в честь именниника...
3.Матч с Роналдами-Мессями....
4.Десерт..
Только невольный вопрос...есть ли соревновательность в этих выставочно-подарочных показательно-спектакльных матчах ???
https://youtu.be/g96eEe0oOO4
И табачок на выхлопе...)
И табачок на выхлопе...)