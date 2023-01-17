ПСЖ получит 10 млн евро за матч против саудовских звёзд во главе с Роналду

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сегодня, 00:04

Французский ПСЖ заработает внушительную сумму за участие в товарищеском матче против звезд саудовских клубов «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль». Сообщается, что в казну парижан по итогам визита в Эр-Рияд поступит более 10 млн евро.

Кроме того, ПСЖ может заработать дополнительные деньги на платной трансляции этого матча. Известно, что она будет доступна на нескольких платформах по цене 1.99 евро для одного пользователя.