Английские СМИ подсчитали стоимость автопарка Роналду за всю карьеру

1673786285

сегодня, 15:38

В Англии подсчитали стоимость автомобилей нападающего «Аль-Насра» , которыми он обладал в разный период своей футбольной карьеры.

Bugatti Centodieci (8,5 млн фунтов), Bugatti Chiron (2 млн), Bugatti Veyron (1,7 млн), Ferrari Monza (1,4 млн), McLaren Senna (1 млн), Mercedes G-Wagon Brabus (600 тысяч), Ferrari 599 GTO (500 тысяч), Rolls-Royce Phantom Drophead (500 тысяч), Ferrari F12 TDF (350 тысяч), Rolls-Royce Cullinan (330 тысяч), Lamborghini Aventador (260 тысяч), Bentley Flying Spur (250 тысяч), McLaren MP4-12C (200 тысяч), Mercedes-Benz S65 AMG (270 тысяч), Bentley Continental GT (151 тысяча), Mercedes AMG GLE 63 (127 тысяч), Range Rover Sport (100 тысяч), Chevrolet Camaro (35 тысяч),

Стоимость всего: 18,2 млн фунта стерлингов.