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Английские СМИ подсчитали стоимость автопарка Роналду за всю карьеру

сегодня, 15:38

В Англии подсчитали стоимость автомобилей нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, которыми он обладал в разный период своей футбольной карьеры.

Bugatti Centodieci (8,5 млн фунтов), Bugatti Chiron (2 млн), Bugatti Veyron (1,7 млн), Ferrari Monza (1,4 млн), McLaren Senna (1 млн), Mercedes G-Wagon Brabus (600 тысяч), Ferrari 599 GTO (500 тысяч), Rolls-Royce Phantom Drophead (500 тысяч), Ferrari F12 TDF (350 тысяч), Rolls-Royce Cullinan (330 тысяч), Lamborghini Aventador (260 тысяч), Bentley Flying Spur (250 тысяч), McLaren MP4-12C (200 тысяч), Mercedes-Benz S65 AMG (270 тысяч), Bentley Continental GT (151 тысяча), Mercedes AMG GLE 63 (127 тысяч), Range Rover Sport (100 тысяч), Chevrolet Camaro (35 тысяч),

Стоимость всего: 18,2 млн фунта стерлингов.

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Все комментарии
нечитайло
нечитайло
сегодня в 16:48
Ну если парень может себе позволить
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 16:46
Можно и не считать,и так понятно.что иного от него ожидать не стоит. Что он,Пикассо скупать будет???Из грязи в князи.
Сварожич
Сварожич
сегодня в 15:49, ред.
А почему бы нет, может себе это позволить.... не наворовал же... Хотя есть роскошь, а есть уже перебор роскоши а это удел недалёких людей, которые пытаются показать, что они лучше, чем есть на самом деле...

Из всей этой коллекции меня улыбнуло только одно... последний подарок от Джорджины - это потрясающе!!!... Пахала по 5-6 (иногда и 7) дней в неделю, накопила нужную сумму. Купила (соблюдая все правила конспирации, чтоб муж не обрадовался раньше времени) и подарила в день рождения. Так было дело? Кстати, она кем работает? В какой сфере? Мож кто знает?...:)))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 15:46
Слабак. На Запорожце не ездил. Ни о чем).
Гость
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