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вчера, 22:45

«Коринтианс» хочет продлить контракт с 16-летним нападающим молодёжной команды Педро.

Текущее соглашение действует до 2025 года. Клуб планирует заключить новый контракт в начале следующего года с увеличением суммы отступных, которая в данный момент составляет около 50 млн евро, до 80 млн. В следующем сезоне отступные могут вырасти до 100 млн.

Приоритетное право на приобретение футболиста и скидку на него имеет «Зенит», согласно сделке о трансфере форварда .