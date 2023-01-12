Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФинансыБразилия. Серия А 2023

Отступные за вундеркинда, которым интересуется «Зенит», могут увеличиться

вчера, 22:45

«Коринтианс» хочет продлить контракт с 16-летним нападающим молодёжной команды Педро.

Текущее соглашение действует до 2025 года. Клуб планирует заключить новый контракт в начале следующего года с увеличением суммы отступных, которая в данный момент составляет около 50 млн евро, до 80 млн. В следующем сезоне отступные могут вырасти до 100 млн.

Приоритетное право на приобретение футболиста и скидку на него имеет «Зенит», согласно сделке о трансфере форварда Юри Альберто.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиУ тульского «Арсенала» серьёзные финансовые проблемы
Вчера, 22:26
ОфициальноФутбольный клуб «Сибирь» ликвидирован по делу о банкротстве
Вчера, 11:41
«Аталанта» выплатила «Спартаку» деньги за воспитание Миранчука
11 января
Самый опасный человек в футболе. За ним стоят «Реал» и «Барселона»
11 январяВадим Багров в блоге Дно пробитоКомментарии13
СлухиРоналду продал свой «Золотой мяч» за 2013 год богатейшему человеку Израиля
11 января
Кокорин — один из самых дорогих игроков лиги Кипра из стран бывшего СССР
10 января Фото
Все комментарии
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:55
Миллеру пора перерегестрировать "Зенит " в Бразилии !
Зачем ещё возить туда сюда бразильских игроков. )
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:13
Для Зенита деньги не проблема
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 