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Трансфер Мудрика в «Челси» — в топ-4 самых дорогих зимних переходов

вчера, 12:49

Трансфер полузащитника Михаила Мудрика в «Челси» попал в четвёрку самых дорогих зимних переходов в истории.

Десятка рейтинга выглядит следующим образом:

1. Филиппе Коутиньо — из «Ливерпуля» в «Барселону» (135 млн евро);

2. Вирджил ван Дейк — из «Саутгемптона» в «Ливерпуль» (84,65 млн);

3. Душан Влахович — из «Фиорентины» в «Ювентус» (81,60 млн);

4. Михаил Мудрик — из «Шахтёра» в «Челси» (70 млн);

5. Эмерик Ляпорт — из «Атлетика» в «Манчестер Сити» (65 млн);

6. Кристиан Пулишич — из «Боруссии» Д в «Челси» (64 млн);

7. Пьер-Эмерик Обамеянг — из «Боруссии» Д в «Арсенал» (63,75 млн);

8. Бруну Фернандеш — из «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед» (63 млн);

9. Диего Коста — из «Челси» в «Атлетико» (60 млн);

10. Оскар — из «Челси» в «Шанхай СИПГ» (60 млн).

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:26
Менеджмент украинского Шахтёра очень умело схватил за хвост синюю птицу удачи. Выставил дорогую игрушку в самый подходящий момент, когда предложений мало, а многим командам нужно срочно решать свои проблемы по ходу сезона.. Летом было бы всё по-другому
Cara Delevingne
Cara Delevingne
вчера в 16:57
Я не эксперт в украинском футболе, но тут даже постороннему обывателю понятно, что парень из довольно посредственной и слабой лиги не может стоить 70 млн.
Он ведь совсем зеленый. Вряд ли он заиграет так же, как тот же Фернандеш
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:46
Похоже в Челси перемудрили с покупкой.
matrix333
matrix333
вчера в 14:15
Челси очень повезло этим трансфером, теперь надо менять руководство.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 13:05
Теперь главное чтобы он оправдал ожидания
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