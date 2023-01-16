Трансфер Мудрика в «Челси» — в топ-4 самых дорогих зимних переходов

Безумство сезона. Расходы «Челси» за полгода догоняют траты «Ливерпуля» за пять лет Мудрик может быть не последним новичком.

«Вольфсбург» – «Фрайбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги