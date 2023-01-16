Трансфер Мудрика в «Челси» — в топ-4 самых дорогих зимних переходов

Трансфер полузащитника Михаила Мудрика в «Челси» попал в четвёрку самых дорогих зимних переходов в истории.
Десятка рейтинга выглядит следующим образом:
1. Филиппе Коутиньо — из «Ливерпуля» в «Барселону» (135 млн евро);
2. Вирджил ван Дейк — из «Саутгемптона» в «Ливерпуль» (84,65 млн);
3. Душан Влахович — из «Фиорентины» в «Ювентус» (81,60 млн);
4. Михаил Мудрик — из «Шахтёра» в «Челси» (70 млн);
5. Эмерик Ляпорт — из «Атлетика» в «Манчестер Сити» (65 млн);
6. Кристиан Пулишич — из «Боруссии» Д в «Челси» (64 млн);
7. Пьер-Эмерик Обамеянг — из «Боруссии» Д в «Арсенал» (63,75 млн);
8. Бруну Фернандеш — из «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед» (63 млн);
9. Диего Коста — из «Челси» в «Атлетико» (60 млн);
10. Оскар — из «Челси» в «Шанхай СИПГ» (60 млн).
Он ведь совсем зеленый. Вряд ли он заиграет так же, как тот же Фернандеш
Он ведь совсем зеленый. Вряд ли он заиграет так же, как тот же Фернандеш